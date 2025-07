Mercato Milan, missione terzino destro: Moncada punta su quel talento del campionato portoghese

Mercato Milan, i rossoneri sono a caccia di un terzino destro: i rossoneri pensano a Martim Fernandes del Porto. Le ultime

Il calciomercato Milan è attivamente impegnato nella ricerca di un rinforzo per la fascia destra, e tra i vari profili attentamente monitorati spicca il nome di Martim Fernandes, talentuoso terzino destro del Porto. Il giovane portoghese, classe 2006, è considerato uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo, grazie a una combinazione di velocità, tecnica e capacità di spinta che lo rendono ideale per il moderno calcio offensivo.

I dirigenti del Diavolo, guidati dalla ferma volontà di potenziare la rosa a disposizione del proprio tecnico, stanno valutando diverse opzioni per garantire maggiore solidità e ampiezza sulla corsia laterale destra. Fernandes, nonostante la giovanissima età, ha già mostrato lampi del suo potenziale, attirando l’attenzione di numerosi club europei. La sua abilità nel dribbling, la visione di gioco e la precisione nei cross lo rendono un elemento intrigante per l’undici milanista.

Tuttavia, come spesso accade quando si tratta di talenti emergenti provenienti dalla fucina del Porto, l’ostacolo principale è rappresentato dal costo. Il club lusitano, noto per la sua politica di prezzi elevati per i propri gioielli, considera Martim Fernandes un elemento cardine per il futuro della squadra. I Dragoes, infatti, hanno fissato una clausola rescissoria di ben 60 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva e fuori mercato per le attuali disponibilità economiche del club di Via Aldo Rossi.

La strategia dei rossoneri sarà quindi quella di cercare una formula alternativa o di attendere un’eventuale apertura da parte del Porto per abbassare le pretese. L’abilità del Diavolo nel negoziare e nel trovare soluzioni creative sarà fondamentale per superare questo scoglio. Nel frattempo, i talent scout del Milan continueranno a tenere d’occhio il giovane Fernandes, nella speranza che le condizioni di mercato possano evolvere in una direzione più favorevole. L’obiettivo dei sette volte campioni d’Europa è chiaro: rinforzare la squadra con giocatori di qualità che possano contribuire al progetto di crescita e al ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo. La ricerca del terzino destro ideale è solo uno dei tasselli in questo ambizioso puzzle.