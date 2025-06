Mercato Milan, Moncada torna sul proprio pupillo! Può arrivare lui come terzino destro, gli aggiornamenti

Mercato Milan, per il ruolo di terzino destro Moncada è forte su Doué dello Strasburgo: gli aggiornamenti sul ragazzo

Il calciomercato Milan si proietta con decisione verso la prossima stagione, e il calciomercato estivo si preannuncia cruciale per definire la fisionomia della squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Nel suo consueto appuntamento domenicale su YouTube, il noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha offerto la sua autorevole prospettiva, svelando alcune indiscrezioni sui movimenti del club meneghino. L’attenzione si è focalizzata in particolare sul ruolo di terzino destro, una posizione che necessita di un investimento mirato e di un giocatore pronto all’uso, considerando gli addii certi di Kyle Walker e quasi certo di Emerson Royal.

La ricerca di un nuovo interprete per la fascia destra è una priorità per la dirigenza rossonera. Il profilo ideale deve sposarsi perfettamente con le richieste tattiche di Allegri, garantendo solidità difensiva e spinta offensiva. In questo contesto, il nome di Guela Doué dello Strasburgo emerge con forza dalle parole di Pellegatti. Il giovane terzino francese, classe 2002, sembra essere in cima alla lista dei desideri del Milan e, soprattutto, godrebbe del pieno gradimento di Massimiliano Allegri.

Pellegatti ha sottolineato come Doué sia un giocatore che “piace al Milan e piace ad Allegri”, un’indicazione chiara sulle preferenze del tecnico. Oltre al gradimento tecnico, un altro fattore che rende Guela Doué particolarmente appetibile è il suo costo “relativo”. In un mercato sempre più inflazionato, riuscire a trovare un talento con un buon rapporto qualità-prezzo è fondamentale per le strategie del Milan, che intende operare con oculatezza ma anche con la necessaria risolutezza per rinforzare la rosa.

Ma non solo Doué. Pellegatti ha menzionato anche un altro nome interessante per il futuro della fascia destra rossonera: Martim Fernandes, un giovane e promettente classe 2006 del Porto. Sebbene Fernandes sia considerato un profilo di “buon rendimento” e un giocatore “utile”, l’accento di Pellegatti è caduto in maniera più marcata su Guela Doué, suggerendo che l’esterno dello Strasburgo sia il nome più caldo per un inserimento immediato nello scacchiere tattico di Allegri.

Le parole del giornalista rossonero evidenziano una strategia di mercato ben definita: puntare su giocatori pronti a contribuire fin da subito, ma senza disdegnare l’opportunità di investire su giovani talenti con prospettive future. Questa doppia via è stata ulteriormente rimarcata dal commento di Pellegatti sulla vicenda di Ahanor, un ragazzo del 2008 per il quale il Milan non intende spendere 20 milioni di euro. Questa scelta, secondo Pellegatti, orienterà il club verso “investimenti più all’estero che in Italia”, suggerendo che il Milan cercherà le sue opportunità principalmente al di fuori dei confini nazionali, dove il mercato potrebbe offrire opzioni più vantaggiose.

In definitiva, il Milan è alla ricerca del suo prossimo terzino destro, e il nome di Guela Doué sembra essere quello su cui il club sta puntando con maggiore decisione. La combinazione di gradimento tecnico, costo accessibile e la necessità di un giocatore pronto all’uso fanno di lui il candidato ideale per la fascia destra rossonera, sotto la guida attenta di Massimiliano Allegri. Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa indiscrezione di mercato, lanciata da Carlo Pellegatti, si trasformerà in una realtà concreta per i tifosi milanisti.