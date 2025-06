Mercato Milan, esubero in uscita e dialoghi in corso: c’è un ostacolo da superare prima della fumata bianca

Mercato Milan, da risolvere la questione legata al futuro di Ismael Bennacer: dialoghi fitti con il Marsiglia per il centrocampista

Secondo Fabrizio Romano, l’Olympique Marsiglia ha un obiettivo chiaro per la prossima stagione: mantenere Ismael Bennacer tra le proprie fila. Nonostante recenti speculazioni lo accostassero all’Al Duhail, queste voci sarebbero completamente infondate, come confermato dal rinomato giornalista sportivo. La volontà del Marsiglia è forte, e sembra che anche il giocatore si trovi molto bene nella città francese, apprezzando l’ambiente e il progetto del club.

Il punto cruciale della trattativa, tuttavia, non risiede nella disponibilità del giocatore o nella volontà del Marsiglia, bensì nel capitolo economico. Bennacer, attualmente sotto contratto con il calciomercato Milan, percepisce uno stipendio che l’OM ritiene troppo elevato per i propri parametri. Questa discrepanza salariale rappresenta il principale ostacolo che il Marsiglia dovrà superare per assicurarsi le prestazioni del centrocampista algerino.

L’Olympique Marsiglia è pienamente consapevole di questa problematica e si sta preparando ad affrontare un dialogo complesso con il Milan. Le opzioni sul tavolo sono diverse: il club francese sarebbe aperto sia a un trasferimento definitivo del giocatore, acquisendone la proprietà a titolo definitivo, sia a un accordo di prestito. La scelta tra queste due formule dipenderà ovviamente dalle condizioni che il Milan porrà e dalla capacità del Marsiglia di raggiungere un’intesa finanziaria che soddisfi tutte le parti.

La determinazione del Marsiglia nel voler trattenere Bennacer è evidente. Il giocatore ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la squadra, con la sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua leadership in mezzo al campo. La sua permanenza sarebbe un segnale forte per le ambizioni del club e un punto fermo nella costruzione della rosa per la prossima stagione.

D’altro canto, il Milan dovrà valutare la propria posizione. Bennacer è un giocatore di grande valore, e il club rossonero dovrà decidere se è più conveniente cederlo per incassare una cifra importante o se, in assenza di offerte congrue, sia preferibile puntare su un prestito che permetta al Marsiglia di coprire, o contribuire significativamente, al suo ingaggio.

In definitiva, la situazione di Ismael Bennacer si configura come una sfida negoziale tra Olympique Marsiglia e Milan, con lo stipendio del giocatore come fulcro della discussione. L’obiettivo del Marsiglia è chiaro: trovare una soluzione sostenibile per trattenere un elemento che considera indispensabile. Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà questa complessa trattativa, con i tifosi marsigliesi in attesa di buone notizie riguardo alla permanenza del loro apprezzato centrocampista, il tutto come riportato e analizzato da Fabrizio Romano.