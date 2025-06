Mercato Milan, Bennacer ad un passo dalla squadra qatariota: arriva la clamorosa smentita. Cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Un vero e proprio giallo di mercato ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Milan e non solo, con Ismaël Bennacer al centro di un vortice di voci contrastanti. Tutto è partito dall’indiscrezione bomba che lo voleva in procinto di trasferirsi in Qatar: “Ismaël Bennacer si è sottoposto alle visite mediche all’Aspetar domenica alle 14:00 a Doha! Si prevede che firmerà con l’Al Duhail per una cifra pari a 15 milioni di euro”. Questa notizia, rimbalzata rapidamente sui social e su alcuni siti specializzati, avrebbe significato un addio inatteso al Milan per il centrocampista algerino.

La cifra di 15 milioni di euro per un giocatore del calibro di Bennacer, con un contratto in scadenza nel 2027 e una clausola rescissoria ben più alta (sebbene in alcuni periodi dell’anno fosse attiva una clausola da 50 milioni di euro), ha subito sollevato perplessità tra gli addetti ai lavori. Sebbene il Milan stia attraversando una fase di cambiamento con l’arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri, una cessione a quel prezzo per un elemento fondamentale del centrocampo sarebbe apparsa quantomeno incongruente con le ambizioni del club.

Tuttavia, il colpo di scena non ha tardato ad arrivare. A smentire categoricamente la notizia è stata La Gazette du Fennec, una delle fonti più autorevoli per quanto riguarda il calcio algerino e i suoi protagonisti. La testata ha dichiarato che la notizia delle visite mediche e del presunto trasferimento all’Al Duhail era totalmente infondata, gettando acqua sul fuoco delle speculazioni.

La smentita ha ripristinato una certa tranquillità nell’ambiente rossonero. Bennacer, nonostante un’ultima stagione non sempre brillante a causa di alcuni problemi fisici, rimane un tassello importante per il centrocampo del Milan. La sua visione di gioco, la sua capacità di recuperare palloni e la sua intelligenza tattica sono qualità che il nuovo corso tecnico-dirigenziale non intenderebbe sacrificare per una cifra così bassa. Dunque, per ora, Bennacer resta saldamente al Milan, con buona pace dei tifosi e in attesa di capire le reali mosse di mercato.