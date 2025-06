Calciomercato Milan, pista a sorpresa per Bennacer! Lo vuole un club di Serie A, contatti in corso

Calciomercato Milan, spunta una pista a sorpresa per Ismael Bennacer: ci pensa la nuova Fiorentina di Stefano Pioli. I dettagli

Il mercato Milan estivo inizia a entrare nel vivo e le prime indiscrezioni stanno già accendendo il dibattito tra gli addetti ai lavori e i tifosi. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina si sta muovendo con decisione per plasmare una rosa che possa soddisfare le richieste del suo nuovo (o confermato, a seconda degli sviluppi) tecnico, Stefano Pioli, con cui sembrerebbe esserci già un’intesa di massima. L’obiettivo è chiaro: fornire all’allenatore gli strumenti tattici e i profili ideali per la prossima stagione.

Tra i nomi che stuzzicano l’interesse di Pioli spicca quello di Ismaël Bennacer, centrocampista del Milan. Non è un segreto che Pioli e Bennacer abbiano un legame professionale consolidato, frutto del loro periodo insieme in rossonero. Bennacer, quando in condizione, ha rappresentato un pilastro fondamentale nel gioco del Milan di Pioli, ricoprendo il ruolo di metronomo e filtro davanti alla difesa, con una visione di gioco e una capacità di recupero palla che lo hanno reso insostituibile. Le sue qualità tecniche e la sua intelligenza tattica lo rendono un profilo ideale per il centrocampo che Pioli intende costruire a Firenze. L’unico neo, purtroppo, è stato rappresentato dagli infortuni, che nella stagione 2023/2024 lo hanno penalizzato non poco, limitandone la continuità di rendimento.

Il dossier relativo a Bennacer è ora sul tavolo del direttore sportivo del Milan, Tare, che in questi giorni si occuperà di valutare attentamente la situazione dell’algerino. Il Milan, dal canto suo, si trova di fronte a un bivio. Se da un lato l’investimento fatto su Bennacer e le sue indubbie qualità ne fanno un asset prezioso, dall’altro le ripetute problematiche fisiche potrebbero spingere il club a considerare diverse opzioni.

Non è solo la Fiorentina a tenere d’occhio Bennacer. Anche il Marsiglia, club che già in passato ha mostrato interesse per il centrocampista, non lo ha totalmente escluso dai propri radar. Tuttavia, la squadra francese sembrerebbe orientata a proporre un nuovo prestito, una formula che potrebbe non entusiasmare il Milan. I rossoneri, infatti, preferirebbero una cessione a titolo definitivo, in modo da poter reinvestire la cifra incassata su nuovi obiettivi di mercato e avere maggiore liquidità.

Prima di prendere qualsiasi decisione, il Milan intende confrontarsi sia con il giocatore che con l’allenatore Massimiliano Allegri (in attesa di conferme o smentite sul suo futuro in rossonero) per comprendere appieno le intenzioni e le prospettive di Bennacer in vista della prossima stagione. Sarà fondamentale capire se il giocatore si senta ancora parte integrante del progetto rossonero e se sia disposto a superare le difficoltà fisiche per tornare ai suoi massimi livelli. L’idea prioritaria del Milan, come accennato, sarebbe quella di cederlo a titolo definitivo, ma la realtà del mercato spesso impone compromessi, e l’opzione del prestito, seppur meno gradita, non è affatto da scartare, soprattutto se accompagnata da un diritto o obbligo di riscatto a cifre ritenute congrue.

Il futuro di Ismaël Bennacer si preannuncia quindi uno dei temi caldi di questa sessione di mercato, con la Fiorentina di Pioli in prima fila e il Milan chiamato a prendere decisioni importanti sul destino di uno dei suoi centrocampisti più talentuosi. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove si dirigerà l’algerino e quale maglia indosserà nella stagione 2025/2026.