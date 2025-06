Mercato Milan, soluzione a sorpresa per Maignan! Scenario da non credere, non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, il Chelsea non molla la presa su Mike Maignan: spunta lo scambio che può accontentare tutte le parti in causa

Grandi manovre in vista per il mercato dei portieri, con un triangolo d’interessi che vede protagonisti il calciomercato Milan, il Chelsea e il talentuoso Mike Maignan. L’estremo difensore francese, pilastro dei rossoneri, sembra avere grandi possibilità di vestire la maglia blu del club londinese, che da tempo lo corteggia. Questo “matrimonio” è un desiderio condiviso, ma a fare da ostacolo principale sono le elevate pretese economiche del Milan, che non intende svendere il suo numero uno.

La trattativa, che non si è concretizzata nella finestra di mercato extra aperta per il Mondiale per Club (a cui il Chelsea parteciperà), rimane comunque viva e vegeta. I due club continuano a dialogare intensamente per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti. Il Chelsea non molla la presa su Maignan, considerandolo un obiettivo primario per rinforzare la propria porta.

Secondo quanto riportato dal prestigioso tabloid inglese ‘The Sun’, si profila un nuovo e intrigante scenario che potrebbe sbloccare l’impasse: uno scambio di portieri. L’idea sarebbe quella di includere nell’operazione Djordje Petrovic, il portiere serbo di proprietà del Chelsea, che ha appena concluso un’ottima stagione in prestito allo Strasburgo.

Petrovic, nonostante le buone prestazioni, è destinato a lasciare Londra. Il motivo è chiaro: i Blues hanno un sovraffollamento nel ruolo di portiere, soprattutto dopo l’arrivo di Penders, che ha ulteriormente aumentato la concorrenza. La sua mancata convocazione per il Mondiale per Club è un ulteriore indizio di come il suo futuro sia lontano da Stamford Bridge.

Per Petrovic, un trasferimento al Milan rappresenterebbe una grande opportunità. Potrebbe giocare in un club di prestigio e in un campionato di alto livello come la Serie A, garantendosi un ruolo da protagonista. Le voci di corridoio e i tabloid lo descrivono come “molto interessato” a questa prospettiva, vedendo nel Milan la chance di consacrarsi definitivamente.

Dal canto suo, il Milan trarrebbe un duplice vantaggio da uno scambio con Petrovic. In primis, non si troverebbe a dover affrontare il complicato e oneroso problema di sostituire Maignan, avendo già in rosa un portiere di qualità e prospettiva. In secondo luogo, l’inserimento di Petrovic nell’operazione permetterebbe al Chelsea di abbassare l’esborso economico per Maignan, rendendo la richiesta del Milan più digeribile.

Questa proposta di scambio è vista come una soluzione win-win da parte del Chelsea, che la proporrà con grande probabilità al Milan. Resta da valutare, ovviamente, la risposta dei rossoneri. Accetteranno di sacrificare Maignan per un’offerta che includa Petrovic e una cifra economica ridotta? La sensazione è che la trattativa sia entrata in una fase cruciale e che le prossime settimane saranno decisive per il futuro dei tre protagonisti. La palla passa ora al Milan, che dovrà decidere se il “matrimonio” tra Maignan e il Chelsea potrà celebrarsi con lo scambio di anelli… o meglio, di guanti.