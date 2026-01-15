Mercato Milan, Schira rivela le cifre del rinnovo di Maignan: ecco tutti i dettagli sul nuovo contratto del portiere rossonero

Mercato Milan, Schira rivela così tutte le cifre del rinnovo di Maignan: ecco tutti i dettagli del nuovo contratto

Il futuro di Mike Maignan sarà ancora a tinte rossonere. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, l’estremo difensore francese è ormai a un passo dal prolungamento del contratto con il Milan. La società ha deciso di blindare il proprio leader difensivo con un adeguamento economico significativo, portando lo stipendio a circa 7 milioni di euro all’anno, bonus inclusi. Questa mossa allinea l’ingaggio di Maignan a quello dei migliori interpreti del ruolo a livello mondiale, confermando la centralità del numero 16 nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Le parti sono ormai alle battute finali di una trattativa durata mesi, con l’obiettivo di ufficializzare l’intesa in tempi brevissimi. «Il Milan è fiducioso di chiudere l’affare nei prossimi giorni», sottolinea Schira, a testimonianza di un clima di grande ottimismo tra la dirigenza e l’entourage del calciatore. Per i tifosi rossoneri si tratta di una notizia fondamentale, che garantisce stabilità a un reparto che, nonostante qualche defezione fisica recente, resta uno dei punti di forza della squadra.

Mercato Milan, i dettagli della scadenza: 2030 o 2031?

L’unico nodo ancora da sciogliere riguarda la durata esatta dell’accordo, che sarà comunque a lunghissimo termine. Restano da limare gli «ultimi dettagli sulla durata del contratto», con le parti che oscillano tra una scadenza fissata al 2030 o addirittura al 2031. In entrambi i casi, si tratterebbe di un vero e proprio “contratto a vita”, volto a spegnere sul nascere le sirene della Premier League e del Bayern Monaco che avevano sondato il terreno nelle scorse sessioni.

La firma di Maignan rappresenta un segnale di forza della proprietà rossonera, decisa a mantenere i propri pezzi pregiati per continuare a competere ai massimi livelli in Serie A e in Europa. Dopo aver blindato la porta, il club potrà ora concentrarsi sulle altre manovre di mercato, consapevole di aver messo al sicuro il pilastro fondamentale della propria retroguardia. Il rinnovo del francese è considerato il vero colpo di mercato di questo gennaio 2026.

