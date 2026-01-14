Mercato Milan, il difensore arriva dal Manchester United? I rossoneri pensano a Maguire: ecco i dettagli

Mercato Milan, il difensore inglese valuta l’addio immediato allo United per non perdere il Mondiale: i rossoneri ci pensano

Il futuro di Harry Maguire potrebbe tingersi di giallorosso o rossonero già nelle prossime settimane. Nonostante il contratto con il Manchester United sia in scadenza a giugno, il centrale inglese starebbe seriamente considerando l’ipotesi di lasciare Old Trafford con sei mesi d’anticipo. La motivazione principale risiede nella necessità di trovare continuità per non perdere il posto nella spedizione dell’Inghilterra ai prossimi Mondiali, un obiettivo che attualmente appare a rischio vista la scarsa considerazione nelle rotazioni dei Red Devils.

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti a Sky Sport 24, il profilo dell’esperto difensore è finito sui taccuini di Milan e Roma. Entrambe le società stanno valutando con attenzione la situazione, consapevoli che il giocatore potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità di mercato negli ultimi giorni della sessione invernale. Per Massimiliano Allegri, l’innesto di un centrale d’esperienza internazionale servirebbe a puntellare un reparto che deve fare i conti con l’assenza di Pavlovic e la necessità di mantenere il passo dell’Inter nella corsa Scudetto.

Mercato Milan, un’opportunità last minute per la difesa di Allegri

Al momento la trattativa viene definita come un’ipotesi concreta ma non ancora sfociata in un’offerta ufficiale. Tuttavia, la volontà di Maguire di rimettersi in gioco altrove potrebbe accelerare i tempi qualora si presentasse l’occasione giusta. Il calciatore ha capito che restare a Manchester significherebbe rischiare seriamente di guardare il Mondiale da casa, e l’opzione Serie A sembra affascinarlo per la tradizione tattica dei nostri difensori.

Il Milan continua a monitorare la situazione a fari spenti, pronto a intervenire se lo United dovesse aprire a una cessione a condizioni vantaggiose. Sebbene non ci sia ancora nulla di definitivo, il nome di Maguire resta uno dei più caldi per rinforzare le retroguardie delle big italiane, offrendo quella fisicità e quel carisma che potrebbero far comodo ad Allegri nella seconda parte della stagione.