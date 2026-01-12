Mercato Milan, non tramonta l’idea per lo scambio tra Gatti e Loftus-Cheek. Resta da monitorare il futuro di Nkunku

Mercato Milan, resta in piedi l’ipotesi di scambio tra Gatti e Loftus-Cheek. Sul futuro di Nkunku, invece, c’è da tenere gli occhi aperti

Il mercato invernale del Milan entra nel vivo con indiscrezioni che potrebbero cambiare il volto della rosa di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul suo profilo X, sarebbe in corso un lavoro diplomatico per imbastire una trattativa clamorosa con la Juventus. L’idea sul tavolo è quella di uno scambio tra Gatti e Loftus-Cheek, un’operazione che permetterebbe ai rossoneri di rinforzare il reparto arretrato con un profilo di spessore, ma che al momento «non convince la Juve».

Parallelamente alle manovre in entrata e in uscita, la dirigenza di via Aldo Rossi è vicinissima a blindare uno dei suoi pilastri fondamentali: Mike Maignan. La trattativa per il rinnovo del portiere francese è ormai ai dettagli finali e l’accordo sembra totale. «Per la firma di Maignan manca solo il discorso commissioni per gli agenti», un ultimo ostacolo burocratico che, una volta superato, porterà all’annuncio ufficiale tanto atteso dalla tifoseria.

Mercato Milan, il rebus Nkunku e le strategie di Allegri

Nonostante il peso specifico delle trattative difensive, resta un velo di incertezza sul reparto avanzato. Il gol decisivo siglato contro la Fiorentina ha regalato un punto prezioso, ma non ha spento i rumors attorno a uno dei pezzi pregiati della rosa. «Nonostante il gol di ieri resta da monitorare la situazione di Nkunku», scrive Longari, suggerendo che il futuro del francese sia ancora tutto da scrivere in questa sessione di gennaio.

La posizione di Loftus-Cheek, invece, appare sempre più legata alle necessità di bilancio e di bilanciamento tattico. Se lo scambio con Gatti non dovesse decollare a causa delle perplessità dei bianconeri, il Milan potrebbe comunque cercare altre soluzioni per il centrocampista inglese, la cui partenza garantirebbe quel tesoretto necessario per dare l’assalto a nuovi obiettivi sulla fascia destra o in difesa. Le prossime ore saranno decisive per capire quali pedine si muoveranno nello scacchiere rossonero.