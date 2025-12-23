Mercato Milan, il Besiktas piomba su Loftus-Cheek: contatti con l’agente. Ecco le ultime

Mercato Milan, il Besiktas ci prova per Loftus-Cheek: contatti con l’agente del centrocampista rossonero. Le ultime

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek potrebbe essere lontano da Milano già a partire dalla prossima sessione di mercato. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia, il Besiktas avrebbe individuato nell’inglese l’innesto ideale per rinforzare il proprio centrocampo. I primi sondaggi con l’entourage del giocatore sono stati definiti positivi, segnalando la volontà del club di Istanbul di fare sul serio per assicurarsi l’ex Chelsea.

A favorire l’operazione ci sarebbe un “intermediario” d’eccezione: Tammy Abraham. L’ex attaccante rossonero, oggi proprio al Besiktas, avrebbe già avuto diversi colloqui con l’amico e connazionale Loftus-Cheek, descrivendogli con entusiasmo l’atmosfera del club e la vita a Istanbul. Questo asse tutto inglese potrebbe rivelarsi decisivo per convincere il numero 8 milanista a sposare il progetto turco.

Mercato Milan, Summit previsto a gennaio

Sebbene il giocatore sia sotto contratto con il Milan fino al 2027, il suo rendimento altalenante in questa prima parte di stagione ha aperto a riflessioni interne sulla sua permanenza. La società rossonera e il Besiktas hanno già in agenda un contatto ufficiale per gennaio, durante il quale si discuterà della fattibilità economica dell’affare. Resta da capire se il Milan accetterà una cessione a titolo definitivo o se si lavorerà su una formula di prestito con obbligo di riscatto, ma la pista turca è oggi più che mai concreta.