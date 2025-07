Mercato Milan, spunta la clausola Leao: un’ombra da 14.8 Milioni sul futuro del portoghese. Intreccio col Lille

Mercato Milan, clamoroso retroscena svelato dal quotidiano La Verità sul futuro di Leao: ecco cosa succederebbe in caso di cessione

Secondo recenti documenti visionati dal quotidiano La Verità, una clausola cruciale nel contratto di Rafael Leão con il calciomercato Milan potrebbe avere profonde implicazioni finanziarie per il club rossonero. Si tratta di una clausola di rivendita a favore del Lille, la quale, nonostante le rinegoziazioni successive al caso Sporting Lisbona, risulterebbe ancora attiva e prevederebbe un versamento significativo da parte del Milan in caso di futura cessione del talentuoso attaccante portoghese. La cifra in questione potrebbe raggiungere i 14,8 milioni di euro, una somma che, in un contesto di mercato in continua evoluzione, rappresenta un fattore non trascurabile nelle strategie future del club.

L’indiscrezione, ripresa e approfondita da Calcio Finanza, getta nuova luce su un aspetto spesso dibattuto della complessa vicenda che ha portato Leão al Milan. Il trasferimento del giocatore dal Lille era stato oggetto di una lunga disputa legale con lo Sporting Lisbona, il suo club precedente, a causa della risoluzione unilaterale del contratto da parte del giocatore. Per risolvere questa intricata situazione e permettere il regolare trasferimento al Milan, era stata pattuita una serie di accordi che includevano anche la partecipazione del Lille ai futuri profitti derivanti da una rivendita di Leão.

La notizia che questa clausola sia ancora pienamente operativa e con un potenziale impatto economico così elevato è di notevole rilevanza per il Milan. In un periodo in cui la sostenibilità finanziaria è un pilastro fondamentale per i club calcistici, un onere aggiuntivo di quasi 15 milioni di euro in caso di cessione di uno dei pezzi pregiati della rosa potrebbe influenzare significativamente le decisioni dirigenziali. La valutazione di Leão, il suo rendimento in campo e il suo appeal sul mercato internazionale sono fattori che devono essere attentamente bilanciati con l’esistenza di questa clausola.

Questa situazione pone il Milan di fronte a diverse considerazioni strategiche. Da un lato, la valorizzazione di Leão è di primaria importanza per il club, sia dal punto di vista tecnico che economico. D’altro canto, la presenza della clausola del Lille introduce un elemento di complessità in qualsiasi futura negoziazione per la cessione del giocatore. Qualsiasi acquirente potenziale dovrà tenere conto di questo onere aggiuntivo, il che potrebbe influire sul prezzo finale o sulla struttura dell’operazione.

La conferma dell’esistenza e dell’ammontare di questa clausola, come riportato da La Verità e rielaborato da Calcio Finanza, sottolinea l’importanza di una gestione oculata e di una pianificazione a lungo termine nel mondo del calcio moderno. Il futuro di Leão al Milan, così come le prossime mosse di mercato del club, saranno inevitabilmente condizionate da questa particolare dinamica contrattuale. Resta da vedere come il Milan deciderà di muoversi per massimizzare il valore del suo talentuoso attaccante pur dovendo fare i conti con un accordo ereditato dal passato.