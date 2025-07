Calciomercato Milan, Leao blindato! Nessuna offerta, Allegri e Tare tranquilli sul portoghese. Il retroscena

Calciomercato Milan, Rafael Leao è blindato dal club rossonero: nessuna offerta del Bayern Monaco. Il retroscena

Le recenti dichiarazioni del presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, hanno gettato nuova luce sul futuro di Rafael Leão, uno dei talenti più brillanti del calcio europeo. Interrogato sulla possibilità di un trasferimento del fuoriclasse portoghese al club bavarese, Hoeneß è stato categorico: “Leão? No, no, no. Max Eberl [il direttore sportivo del Bayern, ndr] mi ha detto di aver avuto dei colloqui, ma non sono stati fruttuosi e non è mai stato un argomento avanzato.” Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che confermano la permanenza di Leão al calciomercato Milan, almeno per il momento.

Le parole di Hoeneß arrivano in un momento cruciale, proprio alla vigilia del raduno del Milan a Milanello, dove Rafael Leão si presenterà agli ordini del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. La notizia, che ha fatto il giro del web, ha placato le voci di mercato che da settimane accostavano il nome del numero 10 rossonero a quello di una delle squadre più blasonate d’Europa.

A fare ulteriore chiarezza sulla situazione ci ha pensato Matteo Moretto, giornalista esperto di calciomercato, che questa sera, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha ribadito con forza che il Bayern Monaco non ha mai presentato offerte ufficiali al Milan per Leão. Piuttosto, il club bavarese, notoriamente alla ricerca di un esterno sinistro offensivo in grado di fare la differenza, ha stilato una lista di candidati per rinforzare il proprio reparto offensivo. All’interno di questa shortlist di nomi di alto profilo, il nome di Rafael Leão figurava effettivamente, a testimonianza del grande interesse e della stima che il talento portoghese gode a livello internazionale. Tuttavia, come sottolineato da Hoeneß e confermato da Moretto, questi colloqui non si sono mai concretizzati in una trattativa avanzata.

La strategia del Bayern Monaco appare chiara: esplorare diverse opzioni per trovare il profilo ideale che si adatti alle proprie esigenze tattiche e finanziarie. Con Nico Williams, considerato l’obiettivo numero uno per il ruolo di esterno sinistro, destinato a rimanere all’Athletic Bilbao, resta ora da capire quali saranno le prossime mosse del club tedesco. La finestra di mercato estiva è ancora lunga e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma per ora il futuro di Rafael Leão è a tinte rossonere. I tifosi milanisti possono tirare un sospiro di sollievo: il loro campione è pronto a iniziare la nuova stagione con la maglia del Diavolo.