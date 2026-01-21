Mercato Milan, sfuma il sogno Lewandowski? Ecco svelata la volontà del campione polacco

Mercato Milan, Lewandowski sembra allontanarsi dall’orbita rossonera: ecco svelata la volontà dell’attaccante polacco

Dopo aver blindato l’attacco con l’arrivo di Niclas Füllkrug in prestito gratuito, il Milan di Massimiliano Allegri continua a guardare con ambizione al mercato dei grandi nomi. Il profilo che fa sognare i tifosi resta quello di Robert Lewandowski, il cui contratto con il Barcellona scadrà nel 2026. Sebbene per la sessione invernale ogni discorso sia stato archiviato, le grandi manovre sono previste per l’estate, quando il bomber polacco potrebbe decidere di tentare un’ultima, stimolante avventura professionale.

L’esperto di mercato Florian Plettenberg ha fatto luce sulla situazione tramite il suo profilo X, sottolineando come il futuro del centravanti sia ancora tutto da scrivere. Nonostante il monitoraggio dei rossoneri, la strada per portarlo a San Siro appare in salita a causa delle lusinghe provenienti da oltreoceano: «Diversi club della MLS stanno spingendo per un trasferimento negli Stati Uniti. Destinazione che attrae la punta polacca».

Mercato Milan, niente ritiro in estate: l’Arabia Saudita resta un’opzione concreta

Nonostante l’età avanzata, Lewandowski non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione. La sua volontà è quella di continuare a giocare ad alti livelli, che sia nel calcio d’élite europeo o in nuovi mercati in forte espansione.

Plettenberg ha infatti precisato che «il ritiro in estate non è un’opzione» per l’ex stella del Bayern Monaco. Sul tavolo del giocatore, oltre all’interesse del Milan e della MLS, restano vive le ricche proposte dell’Arabia Saudita, oltre ad altre possibili chiamate da club europei pronti a garantirgli un ruolo da protagonista. Nelle prossime settimane la situazione potrebbe evolversi, con la dirigenza milanista pronta a capire se ci siano i margini economici e tecnici per superare la concorrenza globale e regalare ad Allegri un fuoriclasse assoluto.