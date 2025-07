Mercato Milan, Letizia rivela tutto! Sull’obiettivo in attacco dei rossoneri ha detto questa cosa

Mercato Milan, Francesco Letizia, noto giornalista, ha commentato la vicenda Dusan Vlahovic: le sue dichiarazioni

Il calciomercato estivo entra nel vivo e la ricerca di un nuovo attaccante da parte del Milan continua ad essere uno dei temi più caldi. Nonostante le smentite e i depistaggi da parte della società rossonera, il nome di Dusan Vlahovic della Juventus emerge con sempre maggiore insistenza, come sottolineato dal giornalista di Sportitalia, Francesco Letizia, sul suo canale YouTube.

Secondo Letizia, “Nonostante dal Milan facciano filtrare in tutti i modi che Vlahovic non sia un obiettivo, il serbo resta il miglior rapporto qualità del giocatore/spesa“. Questa affermazione è cruciale per comprendere la strategia del Milan. In un calcio dove i costi dei cartellini sono sempre più elevati, l’idea di acquisire un giocatore del calibro di Vlahovic a parametro zerorappresenta un’occasione irripetibile e estremamente vantaggiosa dal punto di vista economico.

Il nodo cruciale della questione risiede nella situazione contrattuale di Vlahovic con la Juventus. La Vecchia Signora starebbe valutando di proporre la risoluzione contrattuale al centravanti serbo. Tuttavia, come evidenzia Letizia, “non basta: Dusan vuole una buona uscita, perché sa benissimo che i 12 milioni che deve percepire non glieli darà nessuno”. Questo è il punto dolente che tiene in stallo la trattativa. Il Milan è consapevole di non poter eguagliare la cifra dovuta dalla Juventus a Vlahovic per la risoluzione del contratto.

E qui entra in gioco la pazienza e l’astuzia del Milan. La società rossonera non ha fretta e preferisce lasciare che la situazione tra Vlahovic e la Juventus si evolva naturalmente. L’obiettivo è intervenire nel momento più opportuno, quando la Juventus si troverà con le spalle al muro. “Il Milan può inventarsi qualcosa intorno alla metà, magari con dei bonus: nel caso arrivasse da parametro zero, si potrebbe aggiungere anche una commissione di qualche milione, visto il risparmio del cartellino, ma mai su livelli sufficienti per coprire i famosi 12 milioni“, spiega Letizia. Questo scenario dipinge un Milan pronto a investire ma sempre con una logica di massima convenienza.

La strategia attendista del Milan è chiara: “Ecco perché il Milan aspetta e lascia il problema tutto alla Juve: interverrà magari ad agosto oppure solo quando i bianconeri chiederanno aiuto… e in quel caso, il Milan probabilmente accetterà l’idea, ma nei modi e nella misura che potrà”. Questa mossa denota una grande lucidità da parte della dirigenza rossonera, che non vuole farsi trascinare in aste o trattative svantaggiose. L’idea è di accaparrarsi un attaccante di livello internazionale come Vlahovic a un costo complessivo estremamente contenuto, sfruttando le difficoltà finanziarie e contrattuali della Juventus.

In sintesi, la situazione di Dusan Vlahovic al centro del calciomercato è un vero e proprio braccio di ferro. Il calciomercato Milan si posiziona come un osservatore attento, pronto a cogliere l’occasione più propizia per rinforzare il proprio reparto offensivo con un colpo di mercato che avrebbe del clamoroso, sia per il valore del giocatore sia per le modalità di acquisizione. La Serie A si prepara a vivere un agosto incandescente, con la speranza che il futuro di Vlahovic si tinga di rossonero, a tutto vantaggio della sostenibilità economicae della competitività del Milan.