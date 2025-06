Mercato Milan, Allegri si impunta: è assolutamente incedibile, non si muoverà da Milanello

Mercato Milan, Massimiliano Allegri blinda Rafael Leao: per il tecnico e per la società l’esterno portoghese è assolutamente incedibile

Il futuro di Rafael Leão nel calciomercato Milan continua a essere un argomento di grande interesse nel panorama calcistico, ma la posizione del club rossonero appare sempre più ferma e decisa. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, il Milan ha ribadito con chiarezza, sia direttamente al giocatore che al suo entourage, che Rafa Leão non è considerato sul mercato. Questa linea intransigente, tuttavia, ammette una sola eccezione: un’offerta economica realmente “spropositata”, quantificabile, a detta di Moretto, in una cifra intorno ai 90 milioni di euro.

Questa comunicazione diretta e reiterata da parte del Milan sottolinea l’importanza strategica che Leão riveste nei piani futuri del club. Il portoghese è ormai da diverse stagioni uno dei pilastri dell’attacco rossonero, capace di accendere la manovra con le sue accelerazioni e la sua tecnica sopraffina. La sua permanenza è vista come cruciale per le ambizioni del Milan, che intende costruire attorno a lui il proprio progetto tecnico.

Moretto ha inoltre fornito aggiornamenti significativi riguardo alle voci che hanno accostato Leão al Bayern Monaco. Nonostante le speculazioni, l’esperto di mercato ha categoricamente affermato che “ad oggi non mi risultano offerte concrete per Leao da parte del Bayern Monaco”. Questa precisazione tende a raffreddare notevolmente l’ipotesi di un trasferimento in Baviera, descrivendo la questione Bayern-Leão come “abbastanza fredda”. L’assenza di proposte ufficiali da parte di un club tradizionalmente molto attivo sul mercato e con elevate capacità di spesa, rafforza ulteriormente la convinzione che, per ora, Leão rimarrà a Milano.

La volontà del Milan di blindare Leão non è solo una questione economica o di prestigio. È un segnale chiaro di continuità progettuale. Moretto ha infatti sottolineato che “per il Milan Leao è un calciatore importante e il Milan di Allegri e di Tare vuole ripartire da Leao”. Questa frase è particolarmente significativa perché introduce due figure chiave, sebbene la loro presenza al Milan in futuro sia oggetto di dibattito e speculazioni, la loro menzione da parte della fonte evidenzia l’intenzione di mantenere un nucleo forte e consolidato. L’ipotetica presenza di un tecnico come Massimiliano Allegri e di un dirigente come Igli Tare, o comunque la volontà di figure di spicco nel Milan, indica una chiara direzione strategica: ripartire dalle certezze, e Rafa Leão è indubbiamente una di queste.

In sintesi, la posizione del Milan su Rafa Leão è univoca: il giocatore non è in vendita e rappresenta una pedina fondamentale per il presente e il futuro della squadra. Solo una cifra fuori mercato potrebbe far vacillare questa decisione, ma al momento, le offerte latitano e l’intenzione del club è quella di continuare a costruire attorno al talento portoghese.