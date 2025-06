Leao Milan, Furlani ha deciso il prezzo del portoghese! Non ci sono sconti

Leao Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, ha fissato in 100 milioni di euro il prezzo per Rafael Leao: pretendenti avvisate

Il futuro di Rafael Leão nel calciomercato Milan continua a tenere banco, con il club rossonero impegnato a definire la strategia migliore per uno dei suoi talenti più cristallini. Nonostante le voci di mercato si rincorrano incessantemente, l’intenzione primaria del Milan sembrerebbe essere quella di trattenere il fantasista portoghese, considerandolo un elemento chiave per il progetto sportivo a lungo termine. Tuttavia, come spesso accade nel calcio moderno, l’aspetto economico non può essere ignorato, e proprio su questo fronte la situazione si fa interessante, con cifre da capogiro che circolano nell’ambiente.

Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dalla Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già fissato il prezzo per Leão, nel caso in cui offerte irrinunciabili dovessero materializzarsi. La cifra monstre che permetterebbe al portoghese di lasciare Milano si aggira intorno ai cento milioni di euro. Questa valutazione, estremamente elevata, è stata comunicata indirettamente ai potenziali acquirenti, tra cui spiccano colossi del calibro del Bayern Monaco e, soprattutto, i ricchissimi club arabi, sempre più attivi sul mercato internazionale con proposte faraoniche.