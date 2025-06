Leao Milan, Bayern e non solo: spunta l’interesse che nessuno si aspettava, offerta da urlo al club rossonero

Leao Milan, sul calciatore è fortissimo l’interesse dell’Al Nassr: pronta un’offerta da oltre 80 milioni di euro. I dettagli

Soffia un vento caldo di mercato sull’estate del calciomercato Milan, con il nome di Rafael Leão che si fa sempre più prepotentemente strada tra gli obiettivi dell’Al-Nassr. La squadra saudita, reduce da una campagna acquisti faraonica nelle scorse stagioni, sembra intenzionata a proseguire la sua opera di rafforzamento con l’innesto di stelle europee, e il talento portoghese del Milan rientra appieno in questa strategia.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ben Jacobs, l’Al-Nassr avrebbe individuato in Rafael Leão un obiettivo concreto per la sessione estiva di calciomercato. L’interesse non sarebbe solo una semplice manifestazione di gradimento, ma una vera e propria intenzione di intavolare una trattativa con il Milan. La cifra che i rossoneri potrebbero prendere in considerazione per una cessione si aggira intorno agli 80 milioni di euro o più, una somma considerevole che riflette il valore del giocatore e la sua importanza nel progetto tecnico del Diavolo.

Tuttavia, un punto interrogativo di non poco conto riguarda la volontà dello stesso Leão. Non è ancora chiaro se il fantasista portoghese sia aperto a un trasferimento in Arabia Saudita. La sua carriera è ancora nel pieno, con la possibilità di competere ai massimi livelli nel calcio europeo, e un passaggio in un campionato emergente come quello saudita potrebbe rappresentare una scelta difficile. Le motivazioni economiche sono indubbiamente allettanti, ma Leão potrebbe preferire la sfida sportiva e la vetrina del calcio che conta.

L’Al-Nassr, dal canto suo, non ha fretta e sta valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio reparto offensivo. Oltre a Rafael Leão, sulla lista dei desideri del club saudita figurerebbe anche Luis Díaz, attaccante del Liverpool. Questo dimostra come l’Al-Nassr stia sondando il terreno per individuare il profilo più adatto alle proprie esigenze, senza precludersi nessuna possibilità. La strategia è chiara: portare in Arabia Saudita giocatori di alto livello che possano elevare ulteriormente il prestigio e la competitività del campionato locale.

Per il Milan, l’eventuale offerta dell’Al-Nassr per Leão rappresenterebbe un bivio importante. Da un lato, la cessione di un giocatore chiave come il portoghese, seppur per una cifra molto elevata, priverebbe la squadra di una delle sue principali fonti di gioco e imprevedibilità. Dall’altro, un incasso superiore agli 80 milioni di euro garantirebbe al club milanese un’enorme disponibilità economica per intervenire sul mercato in entrata, rafforzando la rosa in più reparti e magari puntando su profili giovani ma di grande prospettiva.

La situazione è dunque in divenire e richiederà attenzione nelle prossime settimane. La volontà di Rafael Leão sarà determinante per l’esito della trattativa. Se il giocatore dovesse manifestare un’apertura all’ipotesi araba, il Milan si troverebbe di fronte a una decisione complessa. Al contrario, una sua ferma intenzione di rimanere in Europa renderebbe più difficile per l’Al-Nassr concretizzare l’interesse. Il calciomercato estivo è appena agli inizi, ma le prime mosse dell’Al-Nassr su profili come Rafael Leão promettono un’estate ricca di colpi di scena e trattative calde.