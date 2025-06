Leao, il Bayern Monaco cambia piano? Novità sull’attaccante del Milan

Leao non è la prima scelta del Bayern Monaco, arrivano degli aggiornamenti direttamente dalla Germania

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il Bayern Monaco ha individuato Bradley Barcola come obiettivo primario per rinforzare il proprio reparto di esterni offensivi. Il giovane talento francese del Paris Saint-Germain, nonostante le difficoltà che comporterebbe la sua acquisizione, è in cima alla lista dei desideri dei bavaresi, che ne apprezzano la velocità, la tecnica e la capacità di incidere. Tuttavia, l’operazione si preannuncia ardua, considerando l’importanza che Barcola ha assunto nel progetto del PSG e la naturale ritrosia dei parigini a cedere uno dei loro gioielli.

Consapevole delle complessità legate a Barcola, il Bayern Monaco sta già valutando delle alternative di alto profilo. La prima e più concreta opzione, sempre secondo Sky Sport Germania, sarebbe Nico Williams dell’Athletic Bilbao. L’esterno spagnolo, con le sue accelerazioni brucianti e la sua propensione al dribbling, rappresenterebbe un’alternativa di lusso e un profilo che si adatterebbe perfettamente al calcio dinamico dei campioni di Germania.

La dirigenza bavarese, peraltro, sta tenendo aperte anche altre piste significative per garantire la massima flessibilità sul mercato. Tra le opzioni secondarie ma comunque attenzionate figurano Kaoru Mitoma del Brighton, che ha impressionato per la sua abilità nel superare l’uomo e la sua pericolosità in zona gol, e Cody Gakpo del Liverpool, apprezzato per la sua fisicità e la capacità di svariare su tutto il fronte d’attacco.

Un nome che ha circolato è anche quello di Rafael Leao del Milan, ma fonti vicine al club bavarese indicano che l’attaccante portoghese non rappresenta una prima scelta. Nonostante il suo indubbio talento e la sua capacità di spaccare le partite, il suo ingaggio e il costo del cartellino, presumibilmente molto elevati, lo collocherebbero in una posizione meno prioritaria rispetto agli altri obiettivi. Il Bayern Monaco, dunque, sta pianificando una campagna acquisti mirata per gli esterni, pronta a muoversi con decisione su più fronti per assicurarsi il profilo più adatto.