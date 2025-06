Condividi via email

Calciomercato Milan, super offerta dal Bayern Monaco per Leao: 60 milioni più una contropartita che piace molto ad Allegri. Le ultimissime notizie

Il mercato del Milan si infiamma ulteriormente, con un’indiscrezione bomba che arriva direttamente dalla Germania e che ha trovato conferma attraverso le parole di Marco Conterio: il Bayern Monaco è pronto a sferrare l’assalto decisivo per Rafael Leao. La volontà dei bavaresi di portare il talento portoghese in Bundesliga è sempre più forte, e questa settimana dovrebbe essere quella dell’affondo ufficiale.

Secondo quanto rivelato da Marco Conterio, le stanze del club bavarese stanno lavorando su una proposta economicamente molto interessante per il Milan: 60 milioni di euro in contanti, una cifra che, seppur importante, non rappresenterebbe l’intero costo del cartellino. A rendere l’offerta ancora più allettante per i rossoneri sarebbe l’inclusione di una contropartita tecnica di spessore. Il Bayern, infatti, darebbe al Milan la possibilità di scegliere tra due nomi di altissimo livello: Kingsley Coman o Kim Min-jae.

Entrambe le contropartite sarebbero di grande gradimento per Massimiliano Allegri, il tecnico che avrebbe espressamente richiesto rinforzi di qualità e che vede in questi profili elementi funzionali al suo progetto tattico. Kingsley Coman, esterno offensivo francese, porterebbe al Milan velocità, dribbling e un’esperienza internazionale consolidata, elementi che potrebbero compensare la partenza di Leao e allo stesso tempo offrire nuove soluzioni offensive. Kim Min-jae, difensore centrale sudcoreano, garantirebbe solidità e fisicità in difesa, un reparto che Allegri intende rafforzare ulteriormente.

L’operazione, se andasse in porto con queste modalità, rappresenterebbe un vero e proprio affare per il Milan. Non solo incasserebbe una cifra considerevole, ma si assicurerebbe anche un giocatore di caratura internazionale, risolvendo contemporaneamente due diverse esigenze della rosa. La palla, quindi, passerà al Milan, che dovrà valutare attentamente la proposta del Bayern.

Il pressing del Bayern Monaco per Leao è una dimostrazione della volontà del club tedesco di rafforzare la propria rosa con giocatori di primissimo piano, puntando su un elemento in grado di spostare gli equilibri. Le prossime ore saranno cruciali per capire se questa offerta formale arriverà e, soprattutto, quale sarà la risposta del Milan a una proposta che, secondo le parole di Marco Conterio, promette di accendere ulteriormente il calciomercato.