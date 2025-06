Calciomercato Milan, il Bayern Monaco accelera per Rafael Leao: sul futuro del portoghese filtra questo. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara ad affrontare un’estate di fuoco sul fronte calciomercato, e tra i dossier più scottanti c’è sicuramente quello relativo a Rafael Leao. L’attaccante portoghese è da tempo sotto i riflettori di diversi top club europei, ma, secondo quanto riportato da Repubblica, il pressing del Bayern Monaco per accaparrarsi le sue prestazioni sta crescendo in maniera esponenziale.

I bavaresi, freschi di una stagione non esaltante ma sempre ambiziosi ai massimi livelli, avrebbero individuato in Leao il profilo ideale per rafforzare il proprio attacco, portando velocità, dribbling e imprevedibilità sulla fascia sinistra. La sensazione, come evidenziato dal quotidiano, è che il Bayern sia intenzionato a fare sul serio e potrebbe spingersi fino in fondo per acquisire il talento portoghese.

La prima offerta del Bayern Monaco, sempre secondo Repubblica, sarebbe già sul tavolo del Milan e si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro, cifra alla quale verrebbe aggiunta una contropartita tecnica di spessore. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza come possibili pedine di scambio ci sarebbero Kim Min-jae, difensore centrale ex Napoli che ha avuto qualche difficoltà di ambientamento in Bundesliga, e Leon Goretzka, centrocampista roccioso e di qualità.

Nonostante l’offerta sia certamente importante, il Milan non sembrerebbe intenzionato a sedersi al tavolo delle trattative per cifre inferiori ai 90 milioni di euro. Questa posizione intransigente del club rossonero è dettata non solo dal valore intrinseco del giocatore, ma anche dal peso specifico che Leao ha all’interno della squadra, essendo uno dei punti di riferimento offensivi e un elemento chiave per il progetto tecnico. Il suo contratto, valido fino al 2028, include peraltro una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, un ulteriore elemento a protezione del Milan.

L’insistenza del Bayern Monaco su Leao suggerisce che il club tedesco lo voglia a tutti i costi, e questo potrebbe portare a un’escalation nell’offerta, magari alzando la parte cash o proponendo contropartite ancora più allettanti. La situazione è fluida e in continua evoluzione, ma Repubblica è chiara nel sottolineare come il pressing del Bayern stia diventando sempre più forte, aprendo uno scenario che potrebbe portare a una delle trattative più complesse e costose di questa finestra di mercato.