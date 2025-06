Calciomercato Milan, aumenta il pressing per Leao! Il top club prepara la prima offerta, c’è anche una contropartita sul piatto

Calciomercato Milan, pressing per Leao da parte del Bayern Monaco: prima offerta sul piatto, c’è anche Kim come contropartita nell’affare

Il futuro di Rafael Leao nel calciomercato Milan si fa sempre più incerto, con il Bayern Monaco che sta intensificando il suo pressing per acquisire il talento portoghese. Secondo quanto riportato da Repubblica, il club bavarese sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta significativa per convincere i rossoneri a cedere il loro gioiello, sebbene la distanza tra domanda e offerta sia ancora notevole.

L’indiscrezione di Repubblica rivela che l’offerta del Bayern Monaco si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro in contanti, una cifra importante che testimonia l’alto gradimento per Leao da parte della dirigenza tedesca. A questa somma, il Bayern intenderebbe aggiungere una contropartita tecnica di alto livello, scegliendo tra due profili di spicco della propria rosa: il difensore coreano Kim Min-jae e il centrocampista tedesco Leon Goretzka. Entrambi i giocatori sono elementi di calibro internazionale, e l’inserimento di uno di essi nell’affare denota la serietà dell’intenzione del Bayern di accaparrarsi Leao.

Tuttavia, la posizione del Milan appare ferma e decisa. Per sedersi a trattare la cessione del suo attaccante, il club di Via Aldo Rossi non accetterebbe offerte inferiori ai 90 milioni di euro. Questa richiesta elevata riflette non solo il valore tecnico e il potenziale di Leao, considerato uno dei migliori esterni offensivi in circolazione, ma anche la sua importanza cruciale nel progetto tecnico del Milan. Rafael Leao è un punto fermo della squadra di Stefano Pioli, il giocatore capace di accendere la manovra offensiva e di creare superiorità numerica con le sue accelerazioni e il suo dribbling. Privarsi di lui significherebbe dover trovare un sostituto all’altezza, impresa non facile e certamente dispendiosa.

Nonostante la differenza tra i 50 milioni offerti (più contropartita) e i 90 milioni richiesti, la sensazione generale, sempre secondo Repubblica, è che il Bayern Monaco non abbia intenzione di mollare la presa. I bavaresi sembrano determinati ad andare fino in fondo nella trattativa per Leao, segno che il giocatore è considerato un obiettivo primario per rafforzare la propria rosa. La strategia del Bayern potrebbe essere quella di alzare progressivamente la propria offerta, magari modificando la contropartita tecnica o aumentando la parte in denaro, nel tentativo di avvicinarsi alle richieste milaniste.

La situazione è in continua evoluzione e si preannuncia un’estate calda per il Milan. Da un lato, la necessità di mantenere un giocatore simbolo come Leao per continuare il percorso di crescita intrapreso; dall’altro, la tentazione di una plusvalenza significativa che potrebbe essere reinvestita sul mercato per rinforzare la squadra in più reparti. Il pressing del Bayern Monaco su Leao è un chiaro segnale di come il mercato stia entrando nel vivo e di come i grandi club europei siano pronti a sborsare cifre importanti per i talenti più brillanti. Resta da vedere se il Milan riuscirà a resistere all’assalto o se, di fronte a un’offerta irrinunciabile, sarà costretto a cedere il suo campione portoghese.