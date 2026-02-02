Calciomercato
Mercato Milan, dall’Inghilterra assicurano: intreccio Larsen Mateta andrà a buon fine. La posizione del Crystal Palace
Il trasferimento più caldo dell’inverno rossonero si deciderà negli ultimi istanti del mercato. Nonostante l’ottimismo che filtra da Londra, il Milan ha scelto la linea della prudenza assoluta: il futuro di Jean-Philippe Mateta è appeso a un ultimo, decisivo controllo clinico che avverrà soltanto oggi.
Mercato Milan, punto della situazione: Lo stallo e il verdetto medico
Mentre il Milan attende, il domino degli attaccanti in Premier League continua a muoversi regolarmente, ma con il fiato sospeso:
- Il fattore Medico: L’operazione è attualmente in stallo tecnico. Il Milan ha programmato per oggi (giorno del Deadline Day) una visita specialistica condotta direttamente da un medico rossonero per valutare lo stato del ginocchio di Mateta. Solo dopo questo consulto il club scioglierà le riserve sull’investimento da 35 milioni.
- Strand Larsen non si ferma: Secondo Sky Sports News, il Crystal Palace non ha dubbi: Jorgen Strand Larsen sta completando le visite mediche con le Eagles. L’accordo da 43 milioni di sterline + 5 di bonus con i Wolves è blindato e il Palace non prevede intoppi, né è ufficialmente a conoscenza di problemi critici sul fronte Mateta-Milan.
- Strategia Milan: La dirigenza rossonera ha deciso di prendersi ogni minuto disponibile. Se il consulto di oggi darà esito positivo, il contratto verrà depositato a pochi minuti dalla chiusura. In caso contrario, il rischio è che l’affare possa clamorosamente saltare.
Riflessi su Bologna-Milan
Questa incertezza taglia fuori definitivamente Mateta dalla lista dei convocati per la sfida di martedì sera al Dall’Ara. Allegri dovrà dunque fare affidamento esclusivamente sulle risorse attuali, sperando nei recuperi in extremis di Leão e Pulisic, poiché il tesseramento del francese (in caso di fumata bianca) avverrebbe troppo tardi per la trasferta emiliana.