Mercato Milan, la strategia rossonera per l’arrivo del giovane Kostic: c’è lo zampino di Savicevic. I dettagli

Mercato Milan, ecco la strategia rossonera per l’ingaggio del giovane Kostic: di mezzo c’è anche Savicevic. I dettagli

Nonostante il mancato affondo nell’ultima sessione invernale, il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Andrej Kostic. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club di Via Aldo Rossi è al lavoro per blindare il centravanti montenegrino classe 2007 in vista dell’estate. Il dialogo con il Partizan non si è mai interrotto, segno che la dirigenza rossonera considera il giovane talento una priorità assoluta per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, la strategia economica e lo zampino di Savicevic

Il nodo principale resta la valutazione del cartellino. Se a gennaio i serbi hanno sparato alto chiedendo 10 milioni di euro, l’obiettivo del club rossonero è quello di dimezzare la cifra fissa: «L’idea del Diavolo, però, è di abbassare le richieste almeno a 5 milioni di euro di parte fissa più una serie di bonus». Un’operazione caldeggiata anche da un grande ex del passato, Dejan Savicevic, che avrebbe suggerito personalmente il profilo del suo connazionale alla dirigenza milanista.

Il rendimento di Kostic in questa stagione giustifica l’assalto del Milan: 9 gol in 29 partite con una media realizzativa impressionante di una rete ogni 98 minuti. Il ragazzo sta spingendo forte per vestire la maglia rossonera, supportato dal suo entourage. Il club punta a chiudere l’accordo nelle prossime settimane per bruciare la concorrenza europea: «Kostic è stato suggerito al Milan dal suo connazionale Dejan Savicevic, grande ex giocatore del Diavolo negli anni Novanta». Se l’affare andasse in porto, Allegri si troverebbe tra le mani uno dei prospetti più interessanti del calcio balcanico.