Mercato Milan, il difensore torna in Serie A? La rivale ci prova, cosa sta succedendo

Mercato Milan, Kiwior, ex obiettivo rossonero, potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza allo Spezia: c’è la Juve

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, in queste ore si sarebbero intensificati i contatti con l’Arsenal per Jakub Kiwior, obiettivo importante del calciomercato Juve per rinforzare la difesa a gennaio.

Per il polacco, che ha già lavorato con Thiago Motta ai tempi dello Spezia, Mikel Arteta si sarebbe già espresso. Il tecnico dell’Arsenal, che a breve recupererà sia Calafiori sia Tomiyasu, avrebbe dato il suo via libera per il prestito del difensore a gennaio. L’ex Spezia era stato cercato anche dal calciomercato Milan la scorsa estate: da capire se i rossoneri torneranno alla carica.