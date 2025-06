Mercato Milan, Kim snobba i rossoneri: ha una preferenza chiara per il futuro, messaggio a Tare

Mercato Milan, Kim snobba la squadra allenata da Massimiliano Allegri: non vuole tornare in Serie A. Tutti i dettagli

Nelle scorse settimane, il nome di Kim Min-Jae ha iniziato a circolare con insistenza nell’ambiente Milan, alimentando le speranze dei tifosi rossoneri di vedere il roccioso difensore sudcoreano approdare a Milanello. Le voci di un possibile trasferimento dal Bayern Monaco al club meneghino si sono fatte sempre più concrete, suggerendo un’operazione che avrebbe potuto rafforzare significativamente il reparto arretrato milanista. Tuttavia, a gettare un’ombra su questo scenario è intervenuto Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, con dichiarazioni che ridimensionano drasticamente le possibilità di un esito positivo per il Milan.

Secondo quanto riportato da Moretto, sebbene l’interesse del calciomercato Milan per Kim sia tangibile e le discussioni si siano effettivamente intensificate negli ultimi giorni, la volontà del giocatore pare orientata altrove. “Kim è stato accostato molto al Milan negli ultimi giorni,” ha affermato Moretto, riconoscendo l’intensità delle speculazioni. Tuttavia, ha subito aggiunto un’informazione cruciale che cambia la prospettiva: “quello che ci risulta è che Kim, qualora dovesse lasciare il Bayern Monaco, preferirebbe una destinazione non italiana.” Questa preferenza, se confermata, rappresenterebbe un ostacolo quasi insormontabile per il Milan, che si troverebbe a competere con club di altri campionati.

La notizia, dunque, spegne in parte l’entusiasmo generato dalle precedenti indiscrezioni. Il Milan, che sta cercando di rafforzare la propria difesa in vista della prossima stagione, aveva individuato in Kim un profilo ideale: un difensore centrale forte fisicamente, dotato di un’ottima visione di gioco e capace di impostare l’azione dalle retrovie. La sua esperienza al Napoli, culminata con la vittoria dello Scudetto, e il suo approdo in un top club come il Bayern Monaco, ne avevano confermato la caratura internazionale.

La preferenza di Kim per una destinazione non italiana potrebbe essere dettata da diverse ragioni. Potrebbe esserci il desiderio di misurarsi in un campionato diverso dalla Serie A, che ha già avuto modo di conoscere, o magari l’attrazione verso progetti sportivi specifici in altre leghe europee che offrono stimoli differenti. Non è da escludere anche una questione economica, con campionati come la Premier League o la Liga spagnola che talvolta possono garantire ingaggi più consistenti.

Per il Milan, la situazione si fa quindi decisamente più complessa. “Ad oggi la soluzione Kim-Milan la vedo complicata,” ha chiosato Matteo Moretto, sintetizzando con efficacia la difficoltà del club rossonero nel portare a termine questa trattativa. Il Milan dovrà ora valutare alternative, magari spostando l’attenzione su altri profili che possano garantire la stessa solidità difensiva e che siano più aperti a un trasferimento in Serie A.

Mentre il calciomercato è ancora lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, le parole di Matteo Moretto sembrano porre un freno significativo alle ambizioni del Milan per Kim Min-Jae. Il sogno di vedere il “mostro” sudcoreano in rossonero si allontana, costringendo il club a riprogrammare le proprie strategie per il reparto arretrato in vista della prossima, impegnativa stagione.