Mercato Milan, Allegri detta la linea: il primo obiettivo per la difesa è Kim. Ma quanto costa? Ecco cifre e dettagli

Mercato Milan, Allegri indica il primo obiettivo per la difesa: è Kim del Bayern Monaco. Ecco il costo del suo cartellino

Il futuro del Milan inizia a prendere forma attorno alle richieste di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, durante un pranzo avvenuto due giorni fa a Milanello, l’allenatore ha chiesto all’amministratore delegato Giorgio Furlani un innesto di spessore per ogni reparto in vista della stagione 2026-2027. Furlani avrebbe fornito ampie rassicurazioni al tecnico, confermando la volontà del club di alzare ulteriormente l’asticella.

«Allegri vuole un giocatore che già conosca il campionato di Serie A e che faccia della fisicità uno dei suoi punti di forza. Un elemento con queste caratteristiche, insomma, da aggiungere a Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlović e Koni De Winter, i componenti della difesa meno battuta dell’intera Serie A (solo 20 reti incassate). Secondo la ‘rosea’, uno dei profili maggiormente apprezzati da Allegri è quello di Kim Min-Jae. Classe 1996, il difensore sudcoreano fu protagonista a Napoli, nella stagione 2022-2023, nell’anno dello Scudetto vinto con Luciano Spalletti».

Mercato Milan, l’operazione Kim e l’alternativa Gila

Nonostante la solidità del reparto arretrato rossonero, il più impermeabile del campionato, Allegri punta all’esperienza internazionale di Kim Min-Jae. Il sudcoreano, attualmente al Bayern Monaco dove ha collezionato 105 presenze e 5 gol, ha faticato a trovare la continuità mostrata in Italia e potrebbe lasciare la Baviera per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il suo contratto scade nel 2028, ma il desiderio di tornare protagonista in Serie A potrebbe fare la differenza.

«Ora è da tre stagioni in forza al Bayern Monaco. Contratto in scadenza con il club di Säbener Straße il 30 giugno 2028, Kim può costare intorno ai 30 milioni di euro. In Baviera ha fatto fatica. Alternative possibili? Per il quotidiano sportivo nazionale, il nome di Mario Gila – classe 2000, spagnolo della Lazio – resta una pista valida per i rossoneri qualora l’assalto a Kim non dovesse andare a buon fine». Lo spagnolo rappresenta il profilo più giovane e futuribile, ma Kim resta la priorità assoluta per blindare definitivamente la difesa rossonera.