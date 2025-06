Mercato Milan, sfuma Kean? La notizia spegne gli entusiasmi intorno alla punta della Fiorentina. La decisione dei rossoneri

Mercato Milan, i rossoneri abbandonano la pista Moise Kean con la Fiorentina: troppo onerosa la clausola da 52 milioni di euro

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan ha deciso di non proseguire l’interesse per Moise Kean della Fiorentina. La ragione principale di questa scelta è legata all’eccessiva valutazione economica del giocatore, ritenuta troppo alta dalle casse rossonere. Nonostante il club sia alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, l’investimento richiesto per Kean, che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, è considerato eccessivo e non in linea con le strategie di mercato del Milan.

Il Milan, sotto la guida della sua dirigenza sportiva, sta attentamente valutando diversi profili per puntellare l’attacco. L’obiettivo è quello di trovare un elemento in grado di portare qualità, gol e profondità alla rosa, ma sempre mantenendo un occhio di riguardo alla sostenibilità finanziaria delle operazioni. In questo contesto, la cifra richiesta dalla Fiorentina per Kean, un giocatore che ha mostrato lampi del suo potenziale, ma anche una certa incostanza, non ha convinto i dirigenti milanisti.

La notizia, diffusa nella giornata odierna dal Corriere dello Sport, sottolinea come il mercato rossonero si stia orientando verso alternative più accessibili o profili che, a parità di costo, offrano maggiori garanzie in termini di resa e prospettive future. Il Milan è consapevole dell’importanza di un attaccante affidabile e prolifico per competere ai massimi livelli, sia in Serie A che, auspicabilmente, in Champions League. Per questo, ogni acquisto viene ponderato con grande attenzione, cercando il giusto equilibrio tra valore tecnico e costo del cartellino.

È evidente che il Milan non vuole fare passi falsi e intende investire le proprie risorse in modo intelligente e mirato. La decisione di allontanarsi da Kean, pur riconoscendo le sue indubbie qualità, è un chiaro segnale della volontà di operare sul mercato con criterio e oculatezza, evitando spese che potrebbero compromettere il bilancio o limitare future operazioni. I tifosi milanisti possono dunque aspettarsi che il club continui a esplorare il mercato alla ricerca dell’attaccante ideale, ma sempre con la massima responsabilità economica. Quali saranno i prossimi nomi sul taccuino della dirigenza rossonera? Il mercato estivo è appena iniziato e riserverà sicuramente ulteriori sviluppi.