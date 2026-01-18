Mercato Milan, torna di moda un vecchio obiettivo? Javi Guerra può lasciare il Valencia: ecco la situazione

Mercato Milan, il giovane centrocampista spagnolo nel mirino di diverse big di Serie A per rinforzare la mediana

Il Valencia sta attraversando un momento estremamente delicato, sia per una classifica deficitaria che per una situazione economica che impone riflessioni profonde sul futuro dei suoi pezzi pregiati. In questo scenario, il nome di Javi Guerra è diventato uno dei più caldi del calciomercato invernale. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul suo canale YouTube, il talento classe 2003 è finito prepotentemente nel mirino di Sporting Lisbona e Porto, ma la vera notizia riguarda il forte interesse che persiste in Italia.

Guerra, che ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2029, resta un obiettivo concreto per alcuni club di Serie A che cercano qualità e dinamismo a metà campo. Nonostante il rinnovo, la crisi dei Murciélagos potrebbe favorire una cessione eccellente per risanare i bilanci, e il profilo dello spagnolo si sposa perfettamente con i progetti di crescita dei top club italiani, sempre attenti ai giovani talenti internazionali con costi ancora accessibili rispetto alle cifre folli della Premier League.

Mercato Milan, i rossoneri guidano la fila ma occhio alla concorrenza

«Il Valencia sta vivendo una situazione difficile e Javi Guerra è stato avvicinato da club portoghesi, ma vi dico che resta nel mirino di alcuni club italiani», ha spiegato Moretto, confermando come il calciatore piaccia moltissimo in Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri è da tempo sulle tracce del ragazzo: i dirigenti rossoneri lo considerano il profilo ideale per completare il centrocampo, vista la sua capacità di agire sia da mezzala che davanti alla difesa con grande visione di gioco.

Non solo Milan, però. Anche l’Inter di Cristian Chivu e la Juventus monitorano con attenzione l’evolversi della situazione in Spagna. Gli osservatori italiani hanno inviato relazioni entusiastiche sulle ultime prestazioni di Guerra, sottolineando la sua maturità tattica nonostante la giovane età. Se il Valencia dovesse decidere di aprire alla cessione immediata, si potrebbe scatenare una vera e propria asta internazionale, con l’Italia pronta a giocare un ruolo da protagonista per portare uno dei migliori talenti della Liga nel nostro campionato.

