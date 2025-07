Mercato Milan, Allegri gongola! Terzo colpo vicinissimo, c’è il rilancio che chiude l’operazione

Mercato Milan, Massimiliano Allegri può sorridere: accordo vicinissimo con il Brugge per Jashari, terzo colpo vicinissimo

Il calciomercato Milan accelera con decisione per Ardon Jashari, il promettente centrocampista svizzero classe 2002, considerato una priorità assoluta per la prossima stagione. L’interesse per il giovane talento non è solo del direttore sportivo Igli Tare, ma anche di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico rossonero. Allegri, infatti, vedrebbe nell’innesto di Jashari il completamento ideale del suo centrocampo, rendendo poi necessaria una riduzione della rosa con le possibili partenze di giocatori come Adli, Pobega, Bennacer e Musah, tra gli altri.

Nella serata di ieri, il club meneghino ha compiuto un passo significativo nella trattativa, presentando al Club Brugge una nuova offerta ufficiale. L’ammontare, comprensivo di bonus, si aggira intorno ai 35 milioni di euro, cifra che era stata inizialmente indicata dal club belga come soglia per lasciar partire il loro gioiello. Questa mossa dimostra la ferma volontà del Milan di assicurarsi le prestazioni del talentuoso mediano.

Ora la palla passa al Club Brugge, che dovrà valutare l’offerta e decidere se accettarla, con la variabile dei bonus che giocherà un ruolo cruciale. Tuttavia, a spingere per la buona riuscita dell’affare c’è anche la determinazione di Jashari stesso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciatore svizzero starebbe già “giocando” per il Milan, non sul campo ma sul mercato, spingendo in prima persona affinché il suo desiderio di indossare la gloriosa maglia rossonera si concretizzi.

A riprova della ferma intenzione del giocatore di trasferirsi al Milan, è già stato raggiunto un accordo di massima per un contratto quinquennale da 2,8 milioni di euro a stagione. Questo accordo personale, unito all’ultima importante offerta del Diavolo al Club Brugge, fa pensare che questa sarà la settimana decisiva per il trasferimento di Ardon Jashari a Milanello. I tifosi del Diavolo attendono con ansia l’esito di questa trattativa chiave per il futuro del centrocampo.