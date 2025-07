Calciomercato Milan, accordo totale con Jashari! Lo svizzero in pressing, il Brugge vacilla

Condividi via email

Calciomercato Milan, Jashari ha l’accordo con i rossoneri per un quinquennale da 2.8 milioni di euro a stagione. Brugge all’angolo

Il calciomercato Milan accelera per assicurarsi le prestazioni di Ardon Jashari, talentuoso centrocampista svizzero classe 2002, attualmente in forza al Lucerna. Dopo settimane di trattative e indiscrezioni, i rossoneri si apprestano a presentare una nuova offerta ufficiale che potrebbe finalmente sbloccare l’affare e portare il giovane nel capoluogo lombardo.

Secondo le ultime informazioni riportate da Guidi sulla Gazzetta dello Sport, la dirigenza milanista, guidata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore sportivo Geoffrey Moncada, è pronta a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro più bonus, con l’obiettivo di raggiungere una cifra complessiva vicina ai 35 milioni di euro. Questa mossa decisiva dimostra la forte volontà del Diavolo di rinforzare il proprio centrocampo con un prospetto di grande futuro.

L’ottimismo filtra anche dal fronte del giocatore. L’agente di Jashari, infatti, ha già da tempo raggiunto un accordo di massima con il Milan per le condizioni economiche del contratto. I dettagli sono stati definiti: Jashari firmerà un contratto quinquennale che lo legherà ai colori rossoneri fino al 2029, con un ingaggio netto di 2,8 milioni di euro a stagione. Questo significa che il promettente centrocampista ha già dato il suo benestare al trasferimento, spinto dalla prospettiva di vestire una maglia così prestigiosa.

L’arrivo di Jashari sarebbe un importante tassello nella strategia del club meneghino di costruire una squadra giovane, dinamica e proiettata al futuro. Il giocatore, noto per la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi, è considerato uno dei centrocampisti più interessanti del panorama europeo. La sua versatilità gli permette di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, rendendolo un elemento prezioso per qualsiasi schema tattico.

I tifosi del Milan attendono con ansia la fumata bianca, sperando che questa nuova offerta sia quella definitiva per accogliere Jashari a San Siro. L’operazione, se dovesse concretizzarsi, confermerebbe la linea del club lombardo di investire su talenti emergenti per costruire le basi dei successi futuri. L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore, con il Milan determinato a chiudere la trattativa prima di un’eventuale inserimento di altri top club europei. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su questa calda trattativa di mercato.