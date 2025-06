Mercato Milan, che intrecci con la Juve! Tare in contatto con Comolli, ci sono questi due nomi sul taccuino

Mercato Milan, clamoroso intreccio con la Juve di Comolli: sul taccuino ci sono Tomori e Leoni. Tutti i dettagli

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia rovente sull’asse Milano-Torino, con Milan e Juventus pronte a incrociare i loro interessi, soprattutto per quanto riguarda il reparto arretrato. Le voci, pur rimandate ufficialmente a dopo il Mondiale per Club, stanno già prendendo forma, e come riportato da Tuttosport questa mattina, l’attenzione è puntata su un possibile effetto domino che coinvolge Fikayo Tomori e il giovane talento Alessandro Leoni. Il titolo del quotidiano, “Da Tomori a Leoni”, riassume perfettamente la complessa trama di questo potenziale intreccio.

Il futuro del difensore inglese Fikayo Tomori al Milan sembra essere uno dei nodi cruciali di questa sessione di mercato. La Juventus, desiderosa di rinforzare la propria difesa, avrebbe infatti effettuato un sondaggio esplorativo per l’ex Chelsea. Nonostante sia un pilastro della retroguardia rossonera, il Milan non sarebbe del tutto contrario a una sua cessione, a patto che arrivi un’offerta ritenuta congrua. Questa apertura da parte del club di Via Aldo Rossi potrebbe innescare una vera e propria corsa a due tra i giganti del calcio italiano.

Ed è qui che entra in gioco il giovanissimo Alessandro Leoni, promettente difensore classe 2006 di proprietà del Parma. Se l’accordo per Tomori non dovesse concretizzarsi, la Vecchia Signora virerebbe con decisione sul talentino crociato. Ma non è solo la Juventus ad aver messo gli occhi su Leoni: anche il Milan è da tempo sul giocatore, considerato uno dei difensori più promettenti del panorama italiano. La sua età e il suo potenziale lo rendono un profilo estremamente appetibile per entrambi i club, che puntano a rinforzare il proprio organico in ottica futura.

L’interesse del Milan per Leoni si rafforzerebbe ulteriormente qualora dovesse concretizzarsi la cessione di un difensore, e il nome che circola con maggiore insistenza è proprio quello di Tomori. Secondo le indiscrezioni di Tuttosport, il neo-direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, valuterà seriamente l’acquisizione del gioiellino del Parma solo nel momento in cui riuscirà a chiudere una cessione significativa nel reparto arretrato bianconero. Questo crea un circolo virtuoso (o vizioso, a seconda dei punti di vista) in cui il destino di un giocatore è strettamente legato a quello dell’altro.

In sostanza, il calciomercato potrebbe vedere il Milan e la Juventus contendersi non solo le stesse posizioni in classifica, ma anche gli stessi obiettivi sul fronte degli acquisti. La potenziale partenza di Tomori dal Milan potrebbe aprire le porte all’arrivo di Leoni, creando un domino di movimenti che coinvolgerebbe direttamente i due club più blasonati d’Italia. L’asse Milano-Torino è pronto a surriscaldarsi, e i prossimi mesi saranno decisivi per capire come si evolveranno queste intriganti trattative difensive. Sarà interessante vedere se le parole di Tuttosport troveranno conferma sul campo e quanto questi intrecci andranno a definire i destini delle due squadre.