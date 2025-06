Mercato Milan, Leoni si allontana dal club rossonero? C’è un top club pronto a chiudere

Mercato Milan, Giovanni Leoni, difensore centrale accostato anche ai rossoneri, è molto vicino al trasferimento all’Inter. Ultime

Il calcio italiano, in una fase di profondo rinnovamento e incertezza, ha un faro di speranza in giovani talenti come Giovanni Leoni. Il difensore del Parma, classe 2006, sta rapidamente conquistando le attenzioni delle grandi squadre, manifestando tutte le caratteristiche del predestinato. La sua precoce ascesa è stata fulminea: a soli 16 anni ha debuttato in Serie C con la maglia del Padova, e due anni più tardi, da esordiente in Serie A con il Parma, ha già dimostrato la sua tempra annullando attaccanti del calibro di Kolo Muani e Romelu Lukaku.

Quella che rende Leoni un profilo così appetibile è una combinazione rara di qualità tecniche e mentali. I suoi piedi per terra e la testa focalizzata sul campo sono elementi cruciali per chi aspira a essere protagonista costante, in ogni allenamento e in ogni partita. Leoni è un difensore solido in marcatura, imponente nel gioco aereo e dotato di una personalità spiccata che lo rende un leader naturale nonostante la giovane età. Non è un caso, quindi, che giganti del calcio italiano come Juventus, Napoli, Milan e Inter abbiano acceso i riflettori su di lui.

Il Parma, consapevole del valore del suo gioiello, avrebbe il desiderio di trattenere Leoni per un’altra stagione, convinto che questa sia la soluzione ideale per la sua crescita e il suo consolidamento. Tuttavia, il desiderio del presidente Krause si scontra con le numerose e pressanti richieste arrivate negli ultimi giorni per il promettente difensore. Come riportato da Daniele Longo, l’interesse delle big, tra cui il calciomercato Milan, è concreto e si sta facendo sempre più forte.

L’Inter, in particolare, sembra essere la pretendente meglio posizionata in questa corsa al talento. Dodici mesi fa, Dario Baccin e Piero Ausilio avevano già monitorato attentamente Leoni quando era ancora alla Sampdoria, ma il centrale romano scelse poi di accettare la proposta del Parma. Ora, i nerazzurri sono tornati prepotentemente sul difensore diciottenne, pur con la consapevolezza che il Parma non si siederà al tavolo delle trattative per meno di 25 milioni di euro. Un primo incontro tra le dirigenze si è già svolto pochi giorni fa, occasione in cui si è parlato non solo di Leoni ma anche di Bonny, due profili che l’allenatore Chivu conosce molto bene, avendoli allenati negli ultimi sei mesi a Parma. L’assalto dell’Inter è concreto e le premesse per un trasferimento sono sempre più evidenti.