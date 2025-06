Leoni, concorrenza per il Milan: tanti top club di Serie A. La situazione

Leoni nel mirino del Milan e non solo – Quante pretendenti per il centrale del Parma

Anche il Corriere dello Sport ha parlato della trattativa tra gli uomini del mercato Inter e il Parma per Giovanni Leoni: il giovane difensore classe 2006 è balzato in cima alle preferenze dopo l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. Proprio la presenza del tecnico romeno può essere la chiave decisiva per convincere il ragazzo, conteso da altre big della Serie A come Napoli, Juve e Milan, a sposare il progetto nerazzurro.

LEONI – «Occhi sulla difesa, reparto da ringiovanire e rinforzare per la prossima stagione. Oltre a Leoni del Parma, l’Inter sta seguendo con attenzione Cristhian Mosquera, ventenne difensore del Valencia che nell’ultima annata si è messo in mostra da titolare in Liga con la squadra spagnola. La chiave di volta per portarlo a Milano potrebbe essere rappresentata dal contratto del giocatore, in scadenza nel 2026.

Il club nerazzurro potrebbe spuntare quindi un prezzo di favore proprio affinché il Valencia non lo perda a parametro zero, monetizzando una pedina cresciuta e coltivata a lungo nel vivaio fino all’esordio in prima squadra avvenuto nel gennaio 2022. In più l’Inter è già molto avanti nel trovare un’intesa col giocatore e quindi può avere ulteriore forza in fase di trattativa con la società spagnola. Inoltre, dato il grande legame creatosi a Parma con Chivu, in casa interista resta molto calda anche la pista Leoni, diciottenne che già conosce il nostro calcio ed ambisce al grande salto al seguito dell’allenatore che l’ha lanciato»