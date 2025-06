Calciomercato Milan, possibile parametro zero in Serie A: Tare ci prova?

Calciomercato Milan – Il giocatore potrebbe essere svincolato e diventare un’occasione per la Serie A

Hakim Ziyech, il fantasista marocchino con un passato tra Ajax, Chelsea e Galatasaray, è stato offerto sul mercato come potenziale parametro zero e si sarebbe già proposto a tre club di Serie A. La notizia, riportata da diverse fonti tra cui LaViola.it e AfricaFoot, sta agitando il calciomercato italiano, offrendo un’occasione interessante per le squadre alla ricerca di qualità e esperienza senza dover sborsare un costo di cartellino.

Attualmente, Ziyech è in forza all’Al-Duhail SC, ma il suo contratto scadrà a breve, rendendolo di fatto un giocatore libero. Questa condizione lo rende appetibile per diverse squadre che cercano di rinforzare la rosa con acquisti mirati e a basso costo. L’agente del giocatore avrebbe ricevuto diverse chiamate da direttori sportivi italiani, con due club in particolare che avrebbero mostrato un maggiore interesse: Bologna e Fiorentina.

Il Bologna, in vista di una possibile partecipazione alle competizioni europee, sta valutando attentamente l’ingaggio di giocatori svincolati di lusso, e Ziyech rientrerebbe perfettamente in questa strategia, potendo offrire qualità ed esperienza sulla trequarti e come ala destra. Anche la Fiorentina sta monitorando la situazione con attenzione, alla ricerca di profili che possano elevare il tasso tecnico della squadra.

Il terzo club di Serie A a cui Ziyech si sarebbe proposto non è specificato in tutte le fonti, ma l’attenzione del calciatore sulla Serie A è chiara. La sua versatilità tattica e la capacità di creare superiorità numerica e assistere i compagni lo rendono un profilo interessante, nonostante le ultime stagioni non siano state sempre al top.

L’operazione, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe un’occasione per il giocatore di rilanciarsi in un campionato competitivo come quello italiano, mentre per i club coinvolti sarebbe un’opportunità per acquisire un talento a costo zero, seppur con un ingaggio presumibilmente elevato da considerare. Chissà che non possa fiutare l’opportunità anche il ds del Milan Igli Tare.