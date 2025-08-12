Mercato Milan, dall’Inghilterra rilanciano: Hojlund ha deciso il proprio futuro, Tare gongola e prende nota

Mercato Milan, indiscrezione importante dall’Inghilterra: Hojlund ha aperto nettamente al trasferimento in rossonero

Notizie che scuotono il calciomercato e infiammano i tifosi rossoneri! Secondo quanto riportato dal prestigioso Manchester Evening News, c’è una svolta significativa nella trattativa che porterebbe Rasmus Hojlund al calciomercato Milan. Il giovane attaccante danese, finora irremovibile nella sua volontà di rimanere al Manchester United, avrebbe finalmente aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano, un cambio di rotta che potrebbe sbloccare uno degli affari più attesi dell’estate.

Fino a pochi giorni fa, l’ostacolo principale all’approdo di Hojlund in rossonero era proprio la sua ferma intenzione di continuare la sua avventura all’Old Trafford. Tuttavia, l’arrivo imminente di Benjamin Sesko tra le fila dei Red Devils e il mancato utilizzo nell’ultima amichevole contro la Fiorentina sembrano aver fatto prendere coscienza all’ex Atalanta della necessità di cambiare aria per garantirsi quella continuità di gioco fondamentale per la sua crescita e la sua carriera. Il posto da titolare, o comunque un ruolo di primo piano, allo United appare sempre più a rischio, e l’occasione Milan si presenta come una soluzione ideale per rilanciarsi e mettersi in mostra con regolarità.

Affare ai Dettagli: Prestito Oneroso e Diritto di Riscatto, le Cifre e i Protagonisti

Come anticipato nelle scorse settimane e ora confermato da queste nuove indiscrezioni, il Milan ha già raggiunto un’intesa di massima con il Manchester United per il trasferimento della punta danese. La formula individuata è quella del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che accontenta entrambe le parti e permette ai rossoneri di valutare il giocatore prima di un investimento definitivo.

Entrando nel dettaglio delle cifre, si parla di un prestito oneroso che si aggirerebbe tra i 5 e i 6 milioni di euro. A questa somma iniziale si aggiungerebbe poi un diritto di riscatto fissato in un range tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra importante che testimonia la grande fiducia del Milan nel potenziale di Hojlund.

Dietro le quinte di questa complessa operazione, c’è un lavoro incessante da parte della dirigenza rossonera. Il giocatore, infatti, ha ricevuto l’approvazione già da tempo da parte del nuovo allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, che vede in Hojlund le caratteristiche ideali per il suo scacchiere tattico. A lavorare sull’affare non è solo il neo-direttore sportivo Igli Tare, la cui esperienza e i cui contatti sono preziosissimi, ma anche l’amministratore delegato Giorgio Furlani. A loro si aggiunge la figura cruciale di un intermediario, che ha già svolto un ruolo chiave nel dialogo con il Manchester United e che ora sta concentrando i suoi sforzi per convincere definitivamente il calciatore.

Le sensazioni sono positive e i margini per chiudere l’operazione nei prossimi giorni sembrano concreti. L’apertura di Hojlund è il pezzo mancante di un puzzle che il Milan sta costruendo con grande attenzione e determinazione. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare: l’arrivo del potente attaccante danese potrebbe essere solo questione di tempo, portando nuova linfa e qualità al reparto offensivo di mister Allegri. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, ma l’ottimismo è palpabile.