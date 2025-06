Mercato Milan, non solo i rossoneri su Immobile! Prima del Bologna c’è stata quella pazza idea? La ricostruzione

Mercato Milan, Immobile verso il Bologna: prima dell’idea rossonera c’è stata la pazza e impossibile suggestione Lazio

Dopo una stagione trascorsa in Turchia con il Besiktas, caratterizzata da un buon numero di gol ma anche dalla consapevolezza di non aver trovato la sua dimensione ideale, Ciro Immobile è pronto a fare ritorno in Serie A. La sua esperienza turca, pur non essendo stata avara di realizzazioni, ha evidentemente certificato che il centravanti napoletano sentiva il bisogno di tornare in Italia, un segnale inequivocabile di un’avventura non del tutto soddisfacente lontano da casa.

Il Bologna si profila come la destinazione più probabile per l’esperto attaccante. Sebbene Vincenzo Italiano, il nuovo tecnico rossoblù, avesse inizialmente espresso la preferenza per un attaccante con caratteristiche diverse, l’esperienza e il fiuto per il gol di Immobile sembrano aver convinto la dirigenza felsinea. La sua capacità di incidere in area di rigore e la profonda conoscenza del campionato italiano potrebbero rivelarsi armi preziose per il Bologna nella prossima stagione.

Il Sogno Infranto del Ritorno alla Lazio e l’Approccio con il Milan

Circolavano voci, per quanto flebili, di un possibile, clamoroso ritorno di Immobile alla Lazio. Tuttavia, come sottolineato da Alfredo Pedullà, si trattava di un’ipotesi senza alcun fondamento. Le possibilità di concretizzare una trattativa del genere erano praticamente nulle, “mezza possibilità su un milione”. La separazione tra Immobile e la società biancoceleste la scorsa estate è stata infatti burrascosa, segnata da una serie di incomprensioni e attriti, in parte legati alle dimissioni di Maurizio Sarri e acuiti da alcune dichiarazioni sibilline del presidente Claudio Lotito. Un riavvicinamento, al momento, appare decisamente improbabile.

Ma c’è un’altra grande piazza del calcio italiano che è stata accostata al nome di Ciro Immobile: il Milan. Secondo quanto riportato da Pedullà, l’attaccante sarebbe stato “proposto anche al Milan ma senza approfondire”. Questa breve menzione apre uno scenario intrigante, seppur mai concretizzatosi. L’idea di vedere Immobile vestire la maglia rossonera, affiancando o contendendo una maglia da titolare a un centravanti come Olivier Giroud (o un nuovo acquisto, a seconda delle strategie di mercato), avrebbe sicuramente fatto sognare molti tifosi milanisti.

Il Milan, da sempre alla ricerca di profili in grado di garantire un elevato numero di gol e di esperienza, avrebbe potuto trovare in Immobile un’opzione interessante, soprattutto considerando la sua comprovata prolificità in Serie A. Tuttavia, per motivi che non sono stati approfonditi, l’interesse non ha mai superato la fase iniziale di una semplice proposta. Forse le valutazioni tecniche, le richieste economiche o la volontà del giocatore stesso hanno fatto sì che la trattativa non progredisse.

Il focus del Milan sul mercato attaccanti potrebbe essersi spostato altrove, verso profili più giovani o con caratteristiche ritenute più adatte al progetto tattico della squadra. Nonostante ciò, la sola idea che il nome di Ciro Immobile sia stato accostato ai rossoneri sottolinea il suo status di attaccante di alto livello, sempre appetibile per le grandi squadre italiane.

In definitiva, mentre il Bologna sembra la destinazione più concreta per il ritorno di Immobile in Serie A, il breve flirt con il calciomercato Milan resta una curiosità di mercato che, seppur non approfondita, aggiunge un tassello interessante al futuro di uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni nel panorama calcistico italiano. Il suo desiderio di “tornare a casa” è un chiaro segnale di quanto la Serie A rappresenti ancora il suo ambiente ideale, dove spera di ritrovare la continuità e la brillantezza che lo hanno reso uno dei marcatori più temuti d’Europa.