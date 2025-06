Calciomercato Milan, retroscena Immobile! Conferma sulla proposta ma la punta firmerà con loro nelle prossime ore

Calciomercato Milan, conferma sulla valutazione di Tare sul possibile arrivo di Immobile a Milanello: il Bologna beffa il Diavolo

Le recenti notizie di mercato hanno scosso il panorama calcistico italiano, con Ciro Immobile protagonista di un vero e proprio valzer di trattative. L’esperto centravanti, che sembrava destinato a un futuro lontano dalla Serie A o, addirittura, a un clamoroso ritorno in una delle grandi del nostro campionato, si trova ora a un passo dalla firma con il Bologna. Questa mossa, sebbene sorprendente per alcuni, apre scenari interessanti e pone l’accento su un retroscena che ha infiammato le fantasie dei tifosi rossoneri: l’interesse concreto e la valutazione da parte del calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, Immobile era non solo un nome sul taccuino della dirigenza milanista, ma un profilo proposto e attivamente valutato dal club di Via Aldo Rossi. Questa rivelazione è di per sé significativa, poiché testimonia una chiara intenzione del Milan di esplorare opzioni per rafforzare il proprio reparto offensivo con un elemento di grande esperienza e comprovato fiuto per il gol. La ricerca di un attaccante affidabile, capace di garantire un certo numero di reti e di fornire un apporto fondamentale in termini di leadership, è stata una priorità per il Milan in diverse sessioni di mercato. Immobile, con il suo curriculum di capocannoniere e la sua vasta esperienza in Serie A, si inseriva perfettamente in questo identikit.

Nonostante l’interesse, la trattativa con il Milan non è mai decollata, o almeno non fino al punto di tradursi in un’offerta concreta e definitiva. Le motivazioni dietro questa mancata concretizzazione possono essere molteplici: dalle esigenze tattiche specifiche dell’allenatore rossonero, alle valutazioni economiche relative all’ingaggio e alla buonuscita richiesta dal Besiktas, fino alla disponibilità di altri profili ritenuti più idonei per il progetto tecnico. È innegabile, tuttavia, che il solo fatto che il Milan abbia preso in seria considerazione un calciatore del calibro di Immobile sottolinea la volontà del club di mantenere alto il livello di competitività e di puntare su giocatori che possano fare la differenza nel breve termine.

Parallelamente a queste valutazioni, la notizia del suo imminente approdo al Bologna ha preso piede con prepotenza. L’offerta dei felsinei è chiara e vantaggiosa per il calciatore: un contratto 1+1 a 2 milioni di euro netti. Questa proposta rappresenta un’opportunità significativa per Immobile di tornare in Serie A, in un ambiente che gli consentirà di essere un punto di riferimento e di giocare con continuità. A ciò si aggiunge una consistente buonuscita di circa 2,5 milioni di euro dal Besiktas, un aspetto che rende l’operazione ancora più allettante dal punto di vista economico per il giocatore. Il Bologna, dal canto suo, si assicurerebbe un attaccante di grande caratura, capace di portare esperienza, gol e carisma in un reparto offensivo che necessita di un leader. Questa mossa dimostra l’ambizione del club emiliano di consolidarsi nelle zone alte della classifica e di puntare su giocatori di provata efficacia.

L’epilogo di questa vicenda di mercato, con Immobile a un passo dal Bologna dopo essere stato valutato attentamente dal Milan, evidenzia le dinamiche complesse e spesso imprevedibili del calciomercato. Il Milan, pur avendo manifestato un reale interesse, ha evidentemente optato per altre soluzioni, magari più in linea con la propria strategia a lungo termine o con le disponibilità economiche del momento. Resta il fatto che il nome di Ciro Immobile ha risuonato a lungo negli ambienti milanisti, alimentando le speranze di molti tifosi. Ora, il futuro del bomber sarà in rossoblù, ma il suo breve flirt con i colori rossoneri rimarrà un interessante spunto di discussione e analisi nel panorama del calciomercato. La fonte di queste preziose informazioni, lo ricordiamo, è Daniele Longo, sempre attento alle dinamiche più intricate del mercato calcistico.