Immobile Milan, sfuma la pista legata all’italiano: torna in Serie A, firma imminente

Immobile Milan, l’attaccante italiano sfuma come opzione per l’attacco: accordo imminente con il Bologna. Ultime

Il futuro di Ciro Immobile sembra ormai scritto e porta dritto al Bologna. Quella che fino a pochi giorni fa appariva come una suggestione di mercato, si sta concretizzando in una realtà imminente per i colori rossoblù. L’attaccante della Nazionale italiana è a un passo dal ritorno in Serie A, pronto a vestire la maglia emiliana dopo una sola stagione trascorsa in Turchia con il Besiktas.

La trattativa tra il Bologna e il Besiktas ha subito una forte accelerazione negli ultimi giorni. Dopo contatti serrati, la distanza economica tra le parti si è ridotta drasticamente, portando le aspettative dei tifosi bolognesi alle stelle. La fumata bianca è attesa a ore, con il club emiliano che aspetta solamente il via libera definitivo dalla società turca per ufficializzare l’operazione. Questo affare, che sembrava quasi un sogno proibito per il Bologna, è ora una questione di dettagli, dimostrando la ferma volontà del club di rinforzare il proprio attacco con un nome di spicco e di grande esperienza.

Per Immobile, si prospetta un contratto annuale con opzione di rinnovo, un accordo che testimonia la fiducia reciproca e la volontà di costruire un progetto solido. L’ex capitano della Lazio, che in passato ha fatto la storia del campionato italiano con i suoi gol e le sue prestazioni memorabili, è pronto a rimettersi in gioco nel torneo che lo ha visto protagonista assoluto per anni. Il suo ritorno in Italia non è solo un trasferimento di mercato, ma rappresenta anche un segnale forte delle ambizioni del Bologna, che punta a consolidare la propria posizione e a competere ad alti livelli.

La sua parentesi in Turchia, seppur breve, è stata comunque proficua in termini realizzativi: 19 gol in 41 partite con la maglia del Besiktas sono un bottino di tutto rispetto che dimostra le indubbie qualità e l’innato fiuto per il gol di Immobile. Nonostante l’età, l’attaccante ha dimostrato di essere ancora un bomber prolifico e un punto di riferimento per qualsiasi squadra. Nelle scorse settimane, il suo nome era stato accostato anche al calciomercato Milan, a riprova dell’interesse diffuso dei top club italiani per un attaccante del suo calibro. Tuttavia, il Bologna ha saputo agire con prontezza e determinazione, superando la concorrenza e assicurandosi un pezzo pregiato del mercato.

Questa operazione di mercato, riportata da Gianluca Di Marzio, conferma come il Bologna stia lavorando per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. L’arrivo di un giocatore con il carisma e l’esperienza di Ciro Immobile potrebbe essere un fattore determinante per le ambizioni del club, sia in termini di gol che di leadership all’interno dello spogliatoio. I tifosi bolognesi possono iniziare a sognare: il ritorno di un grande bomber come Immobile è ormai questione di ore. La Serie A si prepara ad accogliere nuovamente uno dei suoi protagonisti più brillanti, pronto a lasciare ancora una volta il segno.