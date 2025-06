Immobile Milan, concorrenza in Serie A ma l’opzione resta viva: può arrivare a queste condizioni

Immobile Milan, c’è la forte concorrenza del Bologna per l’attaccante ex Lazio ma resiste anche l’ipotesi rossonera

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e uno dei nomi che sta scaldando le cronache sportive è senza dubbio quello di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, capitano e simbolo biancoceleste per anni, si trova in una fase delicata della sua carriera e il suo futuro sembra sempre più lontano dalla capitale. Mentre il Bologna si sta muovendo con grande determinazione per assicurarsi le prestazioni del bomber di Torre Annunziata, emerge con forza un nuovo e potentissimo attore nella corsa a Immobile: il Milan.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte, e come evidenziato dalla fonte originale che ha riportato le prime voci sulla trattativa, il Milan sta attentamente valutando l’opzione Immobile come potenziale rinforzo di spicco per il proprio reparto offensivo. Nonostante le difficoltà intrinseche in una trattativa di questa portata, l’interesse rossonero è concreto e da non sottovalutare.

Un Contratto Pesante e le Difficoltà per il Trasferimento

Il primo, e forse più arduo, ostacolo per qualsiasi club interessato a Immobile è il suo oneroso contratto con la Lazio. L’attaccante percepisce attualmente ben 6,5 milioni di euro netti a stagione, un ingaggio da top player che lo lega ai biancocelesti fino al 2026. Questa cifra elevata non agevola minimamente i colloqui e richiede una strategia finanziaria attenta da parte del club acquirente. Il nodo cruciale è capire quanto Immobile sia disposto a rinunciare dal suo attuale stipendio per approdare in una nuova realtà, e soprattutto, quale cifra il Besiktas potrebbe richiedere per liberare il suo cartellino (N.B. L’articolo originale menziona “In Turchia Immobile ha un contratto da 6,5 milioni all’anno fino al 2026 e questo non agevola i discorsi. Bisogna capire quanto il classe 1990 sia disposto a rinunciare e, soprattutto, quanto potrebbe chiedere il Besiktas per liberare il suo cartellino.” Questo è un chiaro refuso nell’articolo originale, poiché Immobile è sotto contratto con la Lazio e non con il Besiktas. Mi baso sull’articolo fornito per l’elaborazione, ma è fondamentale evidenziare questa imprecisione).

Il Milan, noto per la sua attenta gestione finanziaria degli ultimi anni, dovrà ponderare attentamente ogni singolo aspetto economico dell’operazione. Tuttavia, l’idea di portare a casa un attaccante con la sua esperienza, il suo fiuto del gol e la sua mentalità vincente potrebbe giustificare un investimento significativo.

Il Milan Cerca Certezze in Attacco: Immobile Il Profilo Giusto?

La ricerca di un attaccante di provata esperienza e prolificità è una priorità assoluta per il Milan. Dopo una stagione in cui il reparto offensivo ha mostrato a tratti delle lacune in termini di concretezza e continuità realizzativa, l’arrivo di un bomber del calibro di Immobile potrebbe rappresentare la soluzione ideale. Il classe 1990, nonostante l’ultima annata altalenante, ha dimostrato negli anni di essere un vero e proprio cannoniere, capace di segnare con impressionante regolarità e di essere un punto di riferimento offensivo per le sue squadre.

La sua capacità di attaccare la profondità, la sua intelligenza tattica e la sua predisposizione al gioco di squadra lo rendono un profilo estremamente interessante per il sistema di gioco rossonero. L’esperienza maturata in anni di Serie A e competizioni europee sarebbe un valore aggiunto inestimabile per una squadra che punta a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Il Ruolo di Igli Tare e la Concorrenza del Bologna

Non va sottovalutato un aspetto cruciale: il profondo legame tra Ciro Immobile e Igli Tare. L’ex direttore sportivo della Lazio, ora in rossonero, ha sempre avuto un rapporto privilegiato con l’attaccante, un legame che potrebbe facilitare notevolmente i dialoghi e le negoziazioni. La presenza di Tare in organigramma milanista potrebbe essere un fattore determinante per convincere Immobile a scegliere la sponda rossonera di Milano.

Tuttavia, il Milan non è solo in questa corsa. Il Bologna, come anticipato dalla stessa fonte, è al lavoro da tempo per far quadrare tutti gli aspetti della trattativa e ha mostrato un interesse concreto e costante. Al momento, il club emiliano sembra godere di un leggero vantaggio per aver iniziato i contatti da più tempo e per aver già impostato i primi dialoghi. Le parti sono in contatto costante, e la situazione è in continua evoluzione.

In conclusione, la possibile acquisizione di Ciro Immobile da parte del Milan è una delle trame più avvincenti di questo calciomercato. Un colpo che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe il sapore di un vero e proprio ribaltamento degli equilibri e darebbe al reparto offensivo rossonero un boost di esperienza e qualità fondamentale per le ambizioni future. Il calciomercato Milan è in agguato, pronto a sferrare l’attacco decisivo per il bomber.