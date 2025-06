Immobile Milan, opzione terza punta! Lo scenario esiste, ecco come l’operazione può andare in porto

Immobile Milan, resiste l’opzione dell’arrivo dell’italiano a Milanello come possibile terza punta: tutti i dettagli

Un possibile scenario si sta delineando per il calciomercato Milan in vista della prossima stagione, con la dirigenza rossonera che, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, starebbe valutando diverse opzioni per rafforzare il proprio reparto offensivo. In particolare, l’attenzione sarebbe rivolta alla ricerca di un attaccante di scorta, un profilo che possa affiancare il titolare e garantire profondità alla rosa, andando di fatto a colmare il vuoto lasciato da un ex attaccante della Fiorentina (presumibilmente Luka Jovic, sebbene il nome non sia esplicitato nell’originale).

In questo contesto, emerge con forza il nome di Ciro Immobile, attaccante storico della Lazio. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’agente del giocatore avrebbe proposto il suo assistito direttamente a Igli Tare, figura di spicco nel management del Milan. La notizia ha subito acceso il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando il curriculum di Immobile e il suo status di bandiera per il club capitolino.