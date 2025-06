Immobile Milan, contatti confermati! Tare prende nota, spunta la richiesta dell’attaccante

Condividi via email

Immobile Milan, sono confermati i contatti tra l’attaccante e Igli Tare: l’ex Lazio ha chiesto un contratto biennale. I dettagli

Il calciomercato Milan estivo si preannuncia infuocato, e tra i nomi che potrebbero infiammare la Serie A c’è senza dubbio quello di Ciro Immobile. L’attaccante, attualmente in forza al Besiktas, starebbe maturando la ferma intenzione di fare ritorno in Italia, un desiderio che si è fatto sempre più concreto negli ultimi mesi e che è stato rivelato per la prima volta ad aprile. Una notizia che farà sognare i tifosi di diverse piazze italiane, soprattutto alla luce della richiesta contrattuale del giocatore: un accordo che lo legherebbe al suo prossimo club fino al 2027. A riportare l’indiscrezione, con dovizia di particolari, è stato il giornalista Nicolò Schira, da sempre molto attento alle dinamiche del mercato calcistico.

Ma non è l’unico club ad aver sondato il terreno. Il Milan, infatti, avrebbe già chiesto informazioni per l’attaccante, considerandolo un’opzione interessante per il ruolo di attaccante di riserva.