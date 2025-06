Mercato Milan, Immobile chiama Tare! Vuole occupare quella casella nella rosa di Allegri. Clamoroso retroscena

Mercato Milan, Ciro Immobile chiama Tare: vuole prendere il posto di Luka Jovic nella rosa rossonera della prossima stagione

Come riportato da Monica Colombo sul Corriere della Sera, il mercato Milan degli attaccanti per la prossima stagione si preannuncia particolarmente vivace, con nomi importanti che circolano con insistenza. Tra questi, emerge non solo l’interesse per Vlahovic, ma anche la sorprendente offerta di Ciro Immobile. L’attaccante, noto per il suo storico e profondo legame con la Lazio e in particolare con l’ex direttore sportivo Igli Tare, avrebbe manifestato il desiderio di rientrare in Serie A e, nello specifico, di prendere il posto in rosa attualmente occupato da Luka Jovic.

La situazione di Jovic è chiara: il suo accordo con la squadra attuale non verrà rinnovato, aprendo così uno slot cruciale nel reparto offensivo. È qui che si inserisce la candidatura di Immobile, un nome che evoca ricordi di successi e gol a raffica nel panorama calcistico italiano. Nonostante l’età anagrafica, 35 anni, Immobile dimostra ancora grande attaccamento al calcio giocato e una voglia intrinseca di mettersi alla prova ai massimi livelli. Attualmente legato al Besiktas da un contratto che scadrà tra un anno, la sua volontà di tornare in Italia è un fattore da non sottovalutare.

Il possibile ritorno di Immobile non è solo una questione di nostalgia o di legami affettivi. L’attaccante, nonostante il passare degli anni, ha sempre dimostrato un fiuto del gol innato e una capacità di rendersi decisivo in molteplici occasioni. La sua esperienza in campo, la leadership e la conoscenza approfondita della Serie A potrebbero rappresentare un valore aggiunto significativo per qualsiasi squadra. In un calcio in cui l’esperienza e la capacità di adattamento sono sempre più ricercate, Immobile potrebbe offrire un contributo fondamentale, sia in termini di realizzazioni che di guida per i compagni più giovani.

L’aspetto economico, legato al suo contratto con il Besiktas, sarà ovviamente un fattore determinante per l’eventuale concretizzazione di questa operazione. Tuttavia, la sua chiara volontà di rientrare in Italia e la possibilità di liberare uno slot importante con la partenza di Jovic, potrebbero agevolare le trattative. Resta da vedere come si evolverà la situazione e quali saranno le strategie della squadra interessata, ma la candidatura di Immobile, con il suo passato glorioso e la sua indomita volontà, è certamente un elemento di grande interesse nel panorama del calciomercato estivo. Il suo ritorno in Serie A, e in particolare nella piazza che lo ha visto protagonista per tanti anni, sarebbe un evento di grande risonanza, capace di scuotere gli animi dei tifosi e di riaccendere l’entusiasmo per la prossima stagione.