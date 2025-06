Calciomercato Milan, retroscena Immobile! Contatto confermato, può arrivare con questo ruolo a Milanello

Calciomercato Milan, clamoroso retroscena Immobile: c’è un contatto confermato, potrebbe arrivare a Milanello come sostituto di Jovic

Nel turbinio incessante di nomi che quotidianamente vengono accostati al calciomercato Milan, uno in particolare sta iniziando a farsi spazio con una certa insistenza, sebbene per ora rimanga nel campo delle mere suggestioni: quello di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, capitano e simbolo biancoceleste per anni, potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida, di un ritorno in auge in una piazza di primissimo livello come quella rossonera.

La scintilla, secondo quanto emerso, sarebbe partita da una autocandidatura. Non direttamente dal giocatore, ma attraverso il suo agente, Alessandro Moggi, che avrebbe avuto dei colloqui preliminari con il Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare. Quest’ultimo, come è ben noto negli ambienti calcistici, ha sempre nutrito una profonda stima per le qualità e la professionalità dell’attaccante campano. Questa stima, unita alla volontà esplicita di Immobile di rientrare in Italia dopo un’esperienza meno fortunata all’estero in passato, ha fatto sì che l’idea venisse quantomeno presa in considerazione.

Il contesto tattico e di mercato in cui Immobile potrebbe inserirsi al Milan è particolarmente interessante. Si prospetta per lui un ruolo da comprimario, una figura di grande esperienza e indubbia capacità realizzativa da affiancare, o da alternare, al titolare. Questo scenario assume ancora più senso se si considera la probabile partenza di Luka Jović. L’attaccante serbo, arrivato a parametro zero la scorsa estate, non ha convinto appieno la dirigenza e lo staff tecnico, e la sua cessione libererebbe un posto importante nel reparto offensivo, oltre che un margine salariale da poter reinvestire. Immobile, in quest’ottica, rappresenterebbe una soluzione affidabile e relativamente a basso costo per garantire profondità e gol alla squadra.

Tuttavia, come sottolineato anche da Alessandro Jacobone, esperto di mercato rossonero e voce autorevole nel panorama milanista, al momento siamo ben lontani da una trattativa concreta o da un affare già definito. Jacobone, infatti, ha più volte ribadito che le voci di mercato che circolano intorno al Milan sono numerosissime, e molte di esse non vanno oltre una semplice valutazione iniziale. La dirigenza rossonera, guidata da un progetto ambizioso ma al contempo pragmatico, sta monitorando attentamente diverse opzioni per ogni ruolo, senza lasciarsi prendere dalla fretta o da facili entusiasmi. L’accostamento di Immobile, quindi, rientra in questa vasta rosa di nomi che vengono proposti o presi in considerazione. Non c’è nulla di più di una valutazione preliminare, un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione e l’effettiva volontà del giocatore.

La situazione contrattuale di Immobile con la Lazio, unita al suo ingaggio importante, rende l’operazione complessa, ma non impossibile, soprattutto se il giocatore fosse disposto a ridursi l’ingaggio per approdare in un club di altissimo livello come il Milan. L’esperienza di Immobile, la sua leadership e il suo fiuto per il gol, potrebbero rivelarsi preziose per una squadra giovane e in costante crescita come quella rossonera. Resta da vedere se questa suggestione iniziale si trasformerà in qualcosa di più concreto nei prossimi mesi, oppure se rimarrà solo una delle tante voci che animano il calciomercato estivo. Il Milan continua a lavorare sotto traccia, valutando ogni singola opzione per rafforzare la rosa in vista della prossima impegnativa stagione.