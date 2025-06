Calciomercato Milan, tentazione Immobile! Offerto nelle ultime ore, c’è anche un altro club di Serie A

Calciomercato Milan, per i rossoneri c’è la tentazione Ciro Immobile: l’agente Sommella ne ha parlato con Igli Tare. I dettagli

Assolutamente sì, Immobile potrebbe fare ritorno in Serie A e il suo nome è già sulla bocca di due delle piazze più blasonate del nostro campionato: la Fiorentina e il calciomercato Milan. La notizia, riportata con insistenza dal Corriere dello Sport, sta scatenando un vero e proprio fermento nel calciomercato italiano, con i tifosi in trepidante attesa di scoprire il futuro di uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi anni.

La Fiorentina, in particolare, sembra essere in prima linea in questa corsa. Il club viola, alla ricerca di un attaccante di sicuro affidamento e di grande esperienza per rafforzare il proprio reparto offensivo, vedrebbe in Immobile il profilo ideale. La sua capacità di segnare con regolarità, unita alla sua leadership e alla sua conoscenza approfondita del calcio italiano, lo rendono un obiettivo prioritario per la dirigenza gigliata. Ci sono segnali concreti di un interesse forte e mirato, con la Fiorentina che starebbe studiando la migliore strategia per portare il bomber a Firenze.

Tuttavia, la strada non è affatto in discesa per la squadra toscana. A complicare i piani della Fiorentina c’è la concorrenza agguerrita del Milan. Anche i rossoneri, infatti, stanno puntando fortemente sull’attaccante napoletano. Il Corriere dello Sport sottolinea come la visita a Casa Milan nei giorni scorsi da parte di Sommella, agente del calciatore, sia un chiaro indizio dell’interesse milanista. Questa mossa ha acceso i riflettori sulla trattativa, facendo intuire che il Milan è seriamente intenzionato a riportare Immobile a Milano. La necessità di rinforzare il reparto avanzato con un attaccante di spessore internazionale è una priorità per il Milan, e Immobile, con il suo fiuto del gol e la sua storica prolificità, rientra perfettamente nei criteri di ricerca del club di Via Aldo Rossi.

La prospettiva di vedere Immobile nuovamente protagonista in Serie A è stimolante e offre numerosi spunti di riflessione. Il suo eventuale ritorno non solo aggiungerebbe qualità e spettacolo al campionato, ma innescherebbe anche una battaglia di mercato tra due delle squadre più ambiziose del nostro panorama calcistico. La decisione finale spetterà al giocatore, che dovrà valutare attentamente le offerte e i progetti tecnici presentati da Fiorentina e Milan. Sarà interessante capire quale delle due piazze riuscirà a convincere Immobile a sposare la propria causa. Il calciomercato è ancora lungo e ricco di colpi di scena, ma una cosa è certa: il nome di Immobile è destinato a essere uno dei protagonisti indiscussi di questa sessione estiva, come ampiamente riportato e approfondito dal Corriere dello Sport.