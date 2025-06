Calciomercato Milan, pugno duro di Tare! Gliel’ha già detto, senza addio si avvicina questo scenario

Calciomercato Milan, arriva il pugno duro di Tare: senza cessione Theo Hernandez sarà fuori dal progetto tecnico dei rossoneri

La vicenda legata al futuro di Theo Hernandez si sta trasformando in un vero e proprio rompicapo per il calciomercato Milan. Dopo il rifiuto del terzino francese all’offerta faraonica dell’Al Hilal, che avrebbe fruttato alle casse rossonere circa 30 milioni di euro, sembrava che il suo destino fosse segnato verso il ritorno a Madrid, sponda Atletico. Un accordo tra i club sembrava imminente e la fumata bianca vicinissima, ma a sorpresa, i Colchoneros hanno interrotto il dialogo con il Diavolo, lasciando la trattativa in una fase di stallo inaspettato.

Come riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, la situazione per Theo Hernandez è diventata piuttosto scomoda a Milanello. A differenza di Mike Maignan, che nonostante la scadenza del contratto nel 2026 manterrà il suo status di titolare inamovibile, Theo non rientrerebbe più nei piani tecnici del Milan. Questa decisione forte da parte della società rossonera mette il giocatore in una posizione delicata, soprattutto in vista di una stagione che porterà al Mondiale.

Ieri, Manuel Garcia Quilon, l’agente del talentuoso terzino, ha provato a riallacciare i contatti con l’Atletico Madrid, nel tentativo di sbloccare una trattativa che sembrava ormai arenata. In via Aldo Rossi, la speranza è quella di ricevere presto notizie positive da Madrid o direttamente dal procuratore del francese, che al momento sembra prendere in considerazione solo la pista Atletico.

Ufficialmente, il mancato accordo tra i due club è stato attribuito a divergenze economiche. Tuttavia, dietro al repentino ripensamento degli spagnoli, ci sarebbero motivi ben più radicati: si vocifera che i tifosi biancorossi non vedano di buon occhio un ritorno di Theo, a causa del suo passaggio al Real Madrid nel lontano 2017. Una mossa che all’epoca fu considerata un vero e proprio tradimento dai sostenitori dell’Atletico.

Senza un “ritorno di fiamma” concreto da parte dell’Atletico Madrid, il rischio per il Milan e per il giocatore è quello di un “braccio di ferro” che potrebbe protrarsi fino alla fine del mercato estivo. Il Milan, per sottolineare la sua posizione decisa, potrebbe anche optare per una scelta drastica: non utilizzare Theo Hernandez nelle amichevoli estive. Una mossa simbolica, ma eloquente, per far capire al giocatore che non fa realmente parte del progetto tecnico milanista.

Per il giocatore francese, restare a tutti i costi, magari relegato in panchina o addirittura in tribuna, non converrebbe affatto, soprattutto in un’annata così importante in vista del Mondiale. Dal canto suo, il Milan vuole a tutti i costi evitare di perdere il giocatore a parametro zero tra un anno, quando scadrà il suo contratto. Trovare una soluzione definitiva durante questa sessione di mercato estivo è quindi nell’interesse di tutti: del club, per non subire una minusvalenza significativa, e del giocatore, per non compromettere la sua carriera e le sue ambizioni internazionali. La tensione è palpabile e il futuro di Theo Hernandez resta avvolto nell’incertezza.