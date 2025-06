Theo Hernandez Milan, Atletico Madrid definitivamente sfumato! Retroscena da impazzire, cosa è successo

Theo Hernandez Milan, definitivamente sfumata la pista Atletico Madrid: anche i tifosi spagnoli hanno avuto un ruolo nell’affare

La trattativa per il clamoroso ritorno di Theo Hernandez all’Atletico Madrid si è arenata, lasciando i tifosi rossoneri con un sospiro di sollievo e quelli colchoneros con l’amaro in bocca. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è stata solo la distanza economica a far saltare l’accordo, ma anche un fattore emotivo non indifferente: la forte opposizione della tifoseria madrilena, che considera il terzino francese un vero e proprio traditore.

L’Atletico Madrid, stando alle indiscrezioni della rosea, avrebbe ritenuto eccessiva la richiesta di 20 milioni di euro avanzata dal calciomercato Milan per il cartellino di Hernandez. Una cifra che, seppur giustificata dal valore e dall’importanza del giocatore per i colori rossoneri, è stata evidentemente giudicata troppo elevata per un club che, pur ambizioso, deve sempre fare i conti con un bilancio oculato. Il Milan, dal canto suo, forte della posizione contrattuale di Theo, legato al club fino al 2026, non aveva alcuna fretta di cedere uno dei suoi elementi più rappresentativi e performanti. La volontà di trattenere il giocatore era chiara, e la richiesta economica era un chiaro segnale di quanto la sua permanenza fosse considerata fondamentale per il progetto tecnico di Stefano Pioli.

Ma il denaro, in questo caso, sembra essere stato solo una parte dell’equazione. La Gazzetta dello Sport sottolinea con enfasi come il “popolo colchonero” abbia giocato un ruolo determinante nel fallimento della trattativa. La ferita lasciata dal passaggio di Theo Hernandez dal Real Madrid all’Atletico in passato, e successivamente al Milan, non si è mai veramente rimarginata. I tifosi dell’Atletico non hanno mai perdonato quello che considerano un “tradimento”, una scelta di campo che ha toccato nel vivo il loro orgoglio e la loro passione. L’idea di rivedere Theo indossare la maglia biancorossa, per quanto potesse rappresentare un rinforzo tecnico di alto livello, è stata accolta da una ferma e decisa contrarietà. Le reazioni sui social network e nei forum dedicati all’Atletico Madrid erano state eloquenti, con una valanga di commenti negativi e appelli alla dirigenza affinché non si procedesse con l’operazione.

Questa situazione evidenzia come nel calcio moderno, anche le dinamiche emotive e il rapporto con la tifoseria possano avere un peso specifico nelle decisioni di mercato. Un giocatore, per quanto talentuoso, deve essere in sintonia con l’ambiente che lo circonda, e un passato controverso può rivelarsi un ostacolo insormontabile. Per Theo Hernandez, quindi, il futuro sembra ancora tingersi di rossonero, almeno fino al 2026, anno in cui scadrà il suo attuale contratto con il Milan. La “fumata nera” con l’Atletico Madrid è un chiaro segnale che il suo percorso, almeno per ora, non è destinato a incrociarsi nuovamente con quello del club della capitale spagnola, confermando la forza del legame tra il terzino e il Diavolo, un legame che va oltre le mere valutazioni economiche e che tiene conto anche del sentimento di appartenenza e dell’affetto dei tifosi milanisti. La stagione estiva del calciomercato è ancora lunga, ma per Theo, almeno per il momento, le voci di un ritorno a Madrid sembrano essersi spente definitivamente.