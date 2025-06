Calciomercato Milan, importanti conferme su Theo Hernandez! Addio vicinissimo, queste le cifre sul piatto

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul futuro di Theo Hernandez: rossoneri e Atletico Madrid vicinissimi

Quella che sembrava destinata a essere una saga estiva lunga settimane, si sta invece rivelando una trattativa dal ritmo sorprendentemente accelerato. Nel pomeriggio odierno, i contatti tra il calciomercato Milan e Atletico Madrid per il trasferimento del terzino sinistro Theo Hernandez hanno subito un’accelerazione decisiva, con le due società che si sono avvicinate notevolmente nelle rispettive posizioni. La notizia, riportata con dovizia di particolari da Antonio Calemme per il quotidiano spagnolo AS, delinea un quadro in rapida evoluzione che potrebbe portare a una conclusione in tempi decisamente più brevi del previsto.

Inizialmente, la dirigenza rossonera aveva fissato una richiesta per il cartellino di Hernandez su cifre considerevoli, oscillanti tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una valutazione comprensibile per un giocatore del suo calibro, considerato un elemento cruciale nello scacchiere tattico del Milan e tra i migliori interpreti del suo ruolo a livello europeo. Tuttavia, la situazione contrattuale del calciatore, che lo vede legato al club meneghino per un periodo non lunghissimo, ha spinto il Milan a rivedere le proprie pretese. Un’apertura che ha indubbiamente giovato al dialogo tra le parti, facilitando l’avvicinamento.

Dall’altra parte, l’Atletico Madrid, club notoriamente attento alle opportunità di mercato e sempre alla ricerca di rinforzi di qualità per consolidare la propria rosa, ha manifestato un interesse concreto e ha deciso di passare dalle parole ai fatti. I Colchoneros sono saliti con la loro offerta, raggiungendo la quota significativa di 20 milioni di euro. Questo rialzo testimonia la ferma volontà del club spagnolo di assicurarsi le prestazioni di Hernandez, un profilo che si sposerebbe perfettamente con il gioco dinamico e aggressivo voluto dal tecnico Diego Simeone. La cifra proposta, sebbene inferiore alla richiesta iniziale del Milan, rappresenta un passo importante e un segnale di concreta apertura.

La rapidità con cui si stanno evolvendo le trattative è un elemento da sottolineare. Ciò che appariva come un lungo braccio di ferro estivo, tra rilanci e controrilanci, sembra ora potersi risolvere in pochi giorni. L’avvicinamento delle due posizioni – il Milan che abbassa le sue pretese e l’Atletico che alza la sua offerta – crea un terreno fertile per la chiusura dell’affare. Restano da limare gli ultimi dettagli, ma la sensazione, confermata dalle fonti più autorevoli, è che l’epilogo sia oramai prossimo.

Per il Milan, la cessione di Theo Hernandez, seppur dolorosa data la sua importanza tecnica, potrebbe rappresentare un’iniezione di liquidità fondamentale per finanziare nuove operazioni di mercato e rinforzare altri reparti della squadra, in linea con la strategia di autofinanziamento e sostenibilità economica intrapresa dalla società. Per l’Atletico Madrid, invece, l’arrivo del terzino francese significherebbe l’acquisizione di un laterale di caratura internazionale, capace di dare un contributo significativo sia in fase difensiva che offensiva, un tassello chiave per le ambizioni del club in vista della prossima stagione. La vicenda Theo Hernandez è ufficialmente entrata nella sua fase più calda, con un finale che sembra già scritto.