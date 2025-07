Mercato Milan, per l’attacco spunta Nico Jackson! Sondaggio concreto col Chelsea, c’è un grosso ostacolo da superare

Mercato Milan, i rossoneri pensano anche a Nico Jackson per l’attacco della prossima stagione: sondaggio concreto col Chelsea

Il calciomercato Milan estivo si infiamma e le trattative per rinforzare le rose in vista della prossima stagione sono nel vivo. Tra le squadre più attive c’è senza dubbio il Milan, sempre alla ricerca di opportunità per migliorare la qualità tecnica della propria rosa. Nelle ultime ore, come riportato dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, un nome ha iniziato a circolare con insistenza nei corridoi di Via Aldo Rossi: quello di Nico Jackson, giovane e promettente attaccante attualmente in forza al Chelsea.

L’interesse per Jackson sarebbe emerso durante i dialoghi in corso tra la dirigenza rossonera e l’entourage di Archie Brown, altro obiettivo primario per il club meneghino. Questo incrocio di trattative è tipico del mercato moderno, dove le sinergie e i contatti frequenti possono far emergere nuove piste e potenziali affari. Tuttavia, se da un lato l’idea di portare Jackson a Milano stuzzica la fantasia dei tifosi, dall’altro si scontra con una realtà economica estremamente complessa.

Nico Jackson, nonostante la giovane età, ha già dimostrato le sue qualità in Premier League, attirando l’attenzione di diversi club europei di spicco. Il Chelsea, proprietario del suo cartellino, lo considera un asset importante per il futuro della squadra. Di conseguenza, la cessione del giocatore non è affatto un’ipotesi contemplata a cuor leggero dai Blues. Come sottolineato da Moretto, il club londinese sarebbe disposto a privarsi di Jackson soltanto di fronte a un’offerta veramente molto importante, un investimento economico che al momento sembra fuori dalla portata delle casse rossonere.

Le cifre che circolano per un’eventuale operazione Jackson sono, infatti, vertiginose. Si parla di una valutazione del giocatore che si aggira intorno a decine di milioni di euro, una somma che il Milan difficilmente potrebbe permettersi senza prima realizzare cessioni significative. La strategia del club rossonero, sotto la guida della dirigenza, è sempre stata improntata alla sostenibilità economica e alla razionalizzazione degli investimenti. Operazioni di tale portata, pur affascinanti, rischiano di compromettere l’equilibrio finanziario e di non rientrare nei parametri di spesa prefissati.

Inoltre, il Milan deve tenere conto della forte concorrenza che un profilo come quello di Jackson inevitabilmente attrae. Molti top club europei, con potenzialità economiche superiori, potrebbero inserirsi nella trattativa, rendendo ancora più ardua la scalata per il Diavolo. La Premier League, in particolare, è un campionato dove le cifre dei trasferimenti sono spesso gonfiate, e i club inglesi possono permettersi di offrire ingaggi faraonici ai giocatori, difficilmente pareggiabili dalle squadre italiane.

In conclusione, sebbene il nome di Nico Jackson sia emerso nei dialoghi tra il Milan e l’entourage di Archie Brown, la sua acquisizione rimane, per il momento, un sogno piuttosto che una concreta possibilità. Come ha ben evidenziato Matteo Moretto, si tratta di un’operazione complicatissima a livello di costi. Il Milan continuerà a monitorare la situazione, ma è probabile che debba orientarsi su obiettivi più realistici e in linea con la propria politica di mercato, cercando giovani talenti con valutazioni più accessibili o opportunità last minute che possano rafforzare la rosa senza sforare il budget. Il mercato è lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma la prudenza e la lungimiranza rimangono le parole d’ordine in casa rossonera.