Mercato Milan, spuntano nuovi dettagli sulla cessione di Ibrahimovic Jr: ecco la formula e non solo

Mercato Milan, il figlio di Zlatan vola ad Amsterdam: trovato l’accordo totale. Ecco tutti i dettagli dell’affare

Il legame tra la famiglia Ibrahimovic e l’Ajax si rinnova ufficialmente. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la trattativa per il trasferimento di Maximilian Ibrahimovic dal Milan ai “Lancieri” è stata chiusa in tempi record, appena 48 ore. Il giovane talento, figlio del Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, ha già svolto e completato le visite mediche ad Amsterdam. Dopo lo scambio di documenti avvenuto tra le società, si attende solo l’annuncio ufficiale che, secondo le ultime indiscrezioni, «il giorno giusto può essere martedì».

L’operazione è stata strutturata con una formula che tutela sia il presente che il futuro del club rossonero. La base d’intesa tra Milan e Ajax prevede infatti il prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Inoltre, il Milan si è assicurato una «percentuale sulla futura rivendita» a proprio favore, garantendosi un rientro economico importante nel caso in cui il classe 2006 dovesse esplodere definitivamente nel campionato olandese.

Mercato Milan, i numeri di Maximilian: l’esplosione sotto la guida di Oddo

Nonostante la giovane età, Maximilian ha saputo mettersi in mostra nell’ultima parte di stagione, maturando un’esperienza formativa importante in Serie D. Sotto la guida tecnica di Massimo Oddo e Mauro Tassotti, il giovane Ibrahimovic ha dimostrato di avere il gol nel sangue e un’ottima visione di gioco. In 15 presenze totali, ha messo a referto numeri di tutto rispetto: «ha realizzato 5 goal e servito 4 assist», attirando l’attenzione degli scout internazionali.

Il passaggio all’Ajax non è solo una scelta professionale, ma un suggestivo ritorno alle origini familiari. Proprio ad Amsterdam papà Zlatan iniziò la sua leggendaria ascesa nel calcio europeo, e ora tocca a Maximilian provare a ricalcarne le orme. L’Ajax, da sempre bottega di lusso per i giovani prospetti, ha deciso di scommettere forte su di lui, convinta che il DNA Ibrahimovic possa regalare nuove soddisfazioni all’Eredivisie.