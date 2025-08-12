Mercato Milan, il retroscena di Suma: «Fra Hojlund e Vlahovic un terzo nome»

Mercato Milan, il direttore di Milan TV Mauro Suma svela un retroscena sulla scelta del prossimo attaccante rossonero

Il calciomercato del Milan continua a tenere banco e, mentre i riflettori sono puntati su Rasmus Hojlund e Dusan Vlahovic, un’indiscrezione lancia un’ipotesi inaspettata. A riportarla è Mauro Suma, giornalista e voce storica del mondo rossonero, che ha aperto un nuovo scenario per l’attacco della squadra di Massimiliano Allegri. La ricerca di un centravanti che possa affiancare e competere con Santiago Gimenez prosegue senza sosta e il direttore sportivo Igli Tare sta valutando diverse opzioni per trovare la soluzione migliore.

Secondo Suma, infatti, “Tra Vlahovic e Hojlund può spuntarla un terzo nome. Ieri pomeriggio qualche sondaggio è stato fatto sul mercato italiano”. Questa dichiarazione apre le porte a un’alternativa intrigante, suggerendo che il Milan non è vincolato a una sola pista, ma sta esplorando attivamente il panorama della Serie A per trovare il profilo giusto. La trattativa per Hojlund, nonostante l’accordo raggiunto tra i club, è in una fase di stallo a causa della riluttanza del giocatore, mentre l’operazione Vlahovic resta complessa per via dell’alto costo e delle richieste della Juventus. In questo contesto, l’idea di Tare di concentrarsi sul mercato interno diventa una mossa strategica e pragmatica.

La scelta di guardare in Italia potrebbe rivelarsi vincente per diversi motivi. Innanzitutto, un giocatore che conosce già il campionato avrebbe un adattamento più rapido e non avrebbe bisogno di un lungo periodo di ambientamento. Questo è un fattore cruciale per Massimiliano Allegri, che vuole avere a disposizione giocatori pronti fin da subito per affrontare una stagione ricca di impegni. Inoltre, le trattative con club italiani, pur non essendo sempre semplici, possono essere gestite con maggiore facilità rispetto a quelle internazionali, riducendo i tempi e le complicazioni burocratiche.

I sondaggi di Tare sul mercato italiano potrebbero riguardare diversi profili, da giovani talenti emergenti a giocatori più esperti e affermati. L’obiettivo è sempre lo stesso: trovare un attaccante che si sposi perfettamente con le idee tattiche di Allegri e che possa garantire un alto numero di gol e prestazioni di livello. Il Milan ha bisogno di un rinforzo che possa fare la differenza e l’indiscrezione di Suma suggerisce che la dirigenza rossonera non ha intenzione di cedere alla fretta, ma vuole ponderare attentamente ogni scelta.

In conclusione, mentre i tifosi rossoneri sono in trepidante attesa per una risposta da Hojlund, il lavoro silenzioso e strategico di Igli Tare potrebbe portare a un esito inatteso. L’ipotesi di un “terzo nome” proveniente dal mercato italiano apre scenari interessanti e dimostra la profondità di analisi della nuova dirigenza. Il Milan vuole un attaccante, ma lo vuole alle sue condizioni e con la certezza che sia il giocatore giusto per il progetto di Massimiliano Allegri.